Ученые получили новый антибиотик из полярных бактерий

Исследователи из Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И.И. Мечникова Минздрава России создали новый антимикробный препарат на основе бактерий, полученных из штаммов микроорганизмов, выявленных в Антарктиде.

Как рассказали ученые, бактерии, которые развиваются в экстремальных условиях, в процессе эволюции приобретают уникальные свойства, которые можно использовать для получения лекарственных средств для людей.

«Во время 63-й Российской антарктической экспедиции на скалистом пике, выступающем над ледниковым покровом, специалисты нашли штаммы бацилл — грамположительных палочковидных бактерий, которые продуцируют антимикробные пептиды. Это вещества, которые регулируют внутренние процессы бактерий и клеток. В том числе они защищают от других микроорганизмов, вирусов и микроскопических грибов. Такие пептиды нарушают оболочку патогенов, что приводит к их гибели», — рассказал «Известиям» один из авторов разработки профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ и заведующий НИЛ инновационных методов микробиологического мониторинга Артемий Гончаров.

Он пояснил, что в ходе изучения свойств обнаруженных бактерий были выделены наиболее перспективные образцы. С их участием ученые разработали препарат. В нем живые микроорганизмы производят антимикробные пептиды. Преимущество таких препаратов в том, что они могут воздействовать на патогены, на которые не действуют традиционные антибиотики.

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Штаммные единицы: ученые создали новый антибиотик из полярных бактерий