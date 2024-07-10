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Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Москва и Минск к концу года представят инструменты, которые позволят снизить стоимость услуг связи и передачи данных в роуминге, сообщил в интервью «Известиям» госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

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«Министерство цифрового развития Российской Федерации и министерство связи и информатизации Республики Беларусь много сделали для того, чтобы операторы нашли оптимальный формат работы, который сделает для миллионов граждан наших стран передачу данных и телефонные звонки более комфортными. Сегодня по итогам работы группы высокого уровня Совета министров Союзного государства определен оптимальный набор инструментов, который будет предоставляться в бесплатном или недорогом формате», — сказал Мезенцев.

Результаты проделанной работы стороны представят к концу года в преддверии 25-летия подписания Союзного договора.

Россия и Белоруссия ведут работу по отмене роуминга с 2017 года. С 2021-го операторы двух стран сотрудничают на условиях сниженных ставок при роуминге, а с 2022-го отменили плату за определенное количество входящих вызовов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Мезенцева «Известиям»:

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