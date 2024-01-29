Три года не ждут: как изменится Союзное государство

Россия и Белоруссия будут усиливать влияние Союзного государства на международной арене по примеру ЕАЭС. Об этом стало известно на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко 29 января. Новую программу действий в области внешней политики как раз утвердили на мероприятии вместе с главным программным документом о развитии объединения на эту трехлетку. Он содержит 11 разделов, включая снятие препятствий в торговле и укрепление единого экономического пространства. Как Москва и Минск сумели преодолеть санкции и где добиваются успехов — в материале «Известий».

Итоги трехлетней программы развития Союзного государства

Владимир Путин проводит в Санкт-Петербурге уже четвертый рабочий день подряд, причем три из них — вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который приехал в Северную столицу по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. За это время лидеры успели не раз неформально пообщаться, обсудив вопросы безопасности, военно-промышленного комплекса и ситуацию на Украине. Однако главной темой была подготовка к важнейшему для обеих стран мероприятию в Санкт-Петербурге — заседанию Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.



29 января в Константиновский дворец, где и прошло заседание, приехали не только главы государств: в мраморном зале за столом переговоров лицом к лицу встретились кабинеты министров обоих государств. России и Белоруссии за 25 лет удалось многого добиться в создании Союзного государства, сказал Владимир Путин. На это, к слову, указывает и большой пакет документов, подготовленный к подписанию, — он лежал перед началом мероприятия на столе у президентов. Его объемом впечатлился даже Владимир Путин, который решил ознакомиться с материалами и удивился их немалому весу.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии Фото: ТАСС/Павел Бедняков



И это было ожидаемо, в повестке дня политиков много ключевых вопросов, отметил президент. Членам Высшего госсовета предстояло обсудить 15 «содержательных и значимых» вопросов, сообщил «Известиям» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Они касались экономической жизни, промышленной политики, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта и ряда вопросов культурно-гуманитарной повестки. Однако главными пунктами стало подведение итогов реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и обсуждение нового программного документа на ближайшую трехлетку.



Итоги проделанной работы между Москвой и Минском впечатляют — это констатировали обе стороны. К примеру, в прошлом году при участии РФ завершилось строительство белорусской АЭС, благодаря чему республика стала атомной державой, напомнил Путин. Сейчас идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС: уже в марте туда отправится корабль «Союз МС-25». Лукашенко также рассказал, что за время работы в Санкт-Петербурге они обсудили сотрудничество в странах Азии и Африки. К слову, предыдущая программа по развитию Союзного государства реализовалась практически на 100%, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по делам СНГ, депутат парламентского собрания Союзного государства Артем Туров. При этом не только в сфере экономики, промышленности и военного сотрудничества, но и по гуманитарному направлению.

Как Россия и Белоруссия справились с санкционным давлением

Преимущественно Союзное государство проявило себя на фоне западных санкций против Москвы и Минска. Россию и Белоруссию не удалось «поставить на колени», поскольку страны добились хороших результатов в сфере импортозамещения, подчеркнул Александр Лукашенко.



— Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки, — сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Сейчас страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, пояснила депутат парламентского собрания Союзного государства, член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова. На эти рынки, например, выводится пшеница повышенной урожайности. Кроме того, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост производства зерна за счет новых плодородных регионов России, пояснила Наталья Никонорова.

— В промышленности постоянно запускаются новые проекты по импортозамещению. На территории Белоруссии создаются новые проекты в сфере микроэлектроники, авиастроения, станкостроения, других отраслей машиностроения. Экспорт белорусских товаров постоянно расширяется, благодаря ему решаются вопросы поставки номенклатуры товаров, ранее закупавшихся в недружественных государствах, — добавила парламентарий.



Кроме того, растет и объем взаимной торговли товарами и услугами между республикой и Россией. По итогам 2023 года, по предварительным данным, он достиг исторического максимума в $54 млрд, заверил белорусский лидер.

Как будет развиваться объединение в следующие годы

Тем не менее в работе Союзного государства предстоит сделать немало. Так, Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Впрочем, по его словам, сейчас «как раз то время, когда мы можем спокойно принимать эти решения, они будут выгодны и для России, и для Беларуси».

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Оба президента также считают нужным устранить барьеры в поставках товаров: снять ограничения для транзита и выровнять условия хозяйствования для бизнеса. Для этого Москва и Минск уже договорились увеличить пропускную способность Октябрьской железной дороги в направлении Санкт-Петербурга для наращивания объемов белорусских грузов, перевозимых в российские порты.



К слову, эти пункты как раз нашли отражение в программном документе Союзного государства на 2024-2026 годы, который был подписан президентами в Санкт-Петербурге. По словам Лукашенко, новый трехлетний цикл подразумевает укрепление единого экономического пространства и снятие оставшихся препятствий в торговле. Кроме того, он охватывает взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике, информационной сфере. Причем он послужит и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах, уточнил Путин. Его коллега с этим согласился, поскольку сегодня необходимо усилить международное позиционирование Союзного государства «как это мы пытаемся сделать с Евразийским экономическим союзом», считает белорусский лидер. Всего же основные направления на трехлетний период содержат 11 разделов.

По итогу Высший госсовет Союзного государства в общей сложности утвердил все 15 документов о дальнейшем развитии объединения. Среди них — постановления, касающиеся научно-технологического развития, единых принципов в сфере промышленности. Также принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым и планы, связанные с празднованием 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Путин и Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства. Это, по словам белорусского лидера, поможет в информационной борьбе с Западом. Отдельно стороны утвердили и новую программу действий в области внешней политики.

— Подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года, безусловно, послужит продолжению и развитию еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах, — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко (справа) после церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Павел Бедняков



Кроме того, к утверждению подготовлена новая стратегия научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года — она, по словам Владимира Путина, содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета.



В завершение заседания российский лидер, пожалуй, впервые публично раскрыл, что пишут ему в его протокольных документах. Он зачитал участникам последнюю строчку в сценарии мероприятия. «Вы, то есть я, как глава принимающего государства, приглашаете членов Высшего государственного совета на рабочий обед. Что с удовольствием и делаю», — заключил президент.

На обеде Владимир Путин угостил гостей морскими гребешками с цветной капустой и грибной солянкой с картофельными пончиками. На десерт белорусской делегации предложили шербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.