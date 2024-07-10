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Американские актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне расторгли брак

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Фото: Global Look Press/Jennifer Bloc
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Вступило в силу решение судьи округа Лос-Анджелес о расторжении брака актеров Джейсона Момоа и Лизы Боне. Об этом во вторник, 9 июля, сообщило агентство Associated Press.

Пара состояла в браке более семи лет, всего их романтические отношения длятся более 12 лет. О своем расставании они объявили еще в 2022 году, в январе 2024-го Лиза Боне подала на развод. Теперь же их брак официально расторгнут.

Отмечается, что развод прошел без взаимных споров и претензий — актеры мирно договорились о том, как разделить свое имущество. У них будет совместная опека над их 16-летней дочерью и 15-летним сыном.

44-летний Момоа наиболее известен своими ролями в фильме «Аквамен» и сериале «Игра престолов». Его бывшая супруга Боне является звездой сериала «Шоу Косби», а также его спин-оффа «Другой мир».

22 июня газета Daily Mail со ссылкой на источник сообщила, что певица Дженнифер Лопес готова развестись с американским актером Беном Аффлеком из-за скверного характера. В издании добавили, что Лопес опечалена разводом, однако «пытается извлечь из этого максимум пользы», проводя время со своими детьми и строя планы на 2025 год. Источник добавил, что Лопес в следующем году может отправиться в тур в поддержку альбома This Is Me… Now, который отменили в начале июня этого года.

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