Теннисист Медведев обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев во вторник, 9 июля, обыграл итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Игра продолжалась 3 часа 54 минуты и закончилась со счетом — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, сообщает «Спорт-Экспресс».

За встречу Медведев сделал 15 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. У Синнера ответил — 17 подачамнавылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Уимблдона россиянин встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Томми Полом.

Ранее, 8 июля, Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после того, как представитель Болгарии Григор Димитров снялся с матча из-за травмы. Встреча состоялась в воскресенье, 7 июля, однако была остановлена в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. После подачи Димитров неудачно наступил на ногу, вследствие чего принял решение отказаться от дальнейшего участия.