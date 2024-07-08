Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы Димитрова

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Уимблдон после того, как его соперник представитель Болгарии Григор Димитров снялся с матча из-за травмы.

Встреча состоялась в воскресенье, 7 июля, однако была остановлена в первом сете при счете 5:3 в пользу Медведева. После подачи Димитров неудачно наступил на ногу, вследствие чего принял решение отказаться от дальнейшего участия в матче.

В следующей встрече в четвертьфинале Уимбдона российский спортсмен сыграет представителем Италии, первой ракеткой мира Янником Синнером. Медведев выиграл у итальянца шесть матчей из 11, однако пять последних встреч, в том числе в финале Australian Open, остались за Синнером.

Накануне, 6 июля, представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Свентек в матче третьего круга Уимблдона. Встреча длилась два часа и закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2. В следующем круге Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии.