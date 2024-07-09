Диетолог предупредила о риске заболеваний сердца из-за мороженого

Врач-диетолог Наталья Павлюк предупредила, что употребление мороженого может увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 9 июля, специалист рассказала, что мороженое назвать полезным продуктом нельзя, но в нем есть ценные для организма вещества, полученные из переработки молочных продуктов. Она объяснила, что в рационе человека присутствуют молоко, йогурт и ряженка. Молоко полезно благодаря кальцию и белку. В кисломолочных продуктах содержатся молочнокислые бактерии-пробиотики, полезные для кишечника. Мороженое производят или из молока, или из сливок.

Последнее, по словам диетолога, вреднее из-за насыщенных жиров.

«Насыщенные жиры увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, стимулируют отосклероз в избыточных количествах. Мороженое из молока имеет меньшую калорийность, но оно менее вкусное», — рассказала специалист.

Кроме того, мороженое вредно из-за содержания большого количества сахара и различных усилителей вкуса. Также в составе бывают консерванты, красители, что делает продукт ультраобработанным. В этой связи мороженое, по словам врача, лучше есть не чаще одного или двух раз в неделю.

Также 9 июля аналитики АТОЛ по итогам исследования заявили, что более 44% россиян из всех видов мороженого предпочитают пломбир. 17% респондентов выбрали ванильное мороженое, 15,8% сообщили, что любят шоколадное, 15,4% выбрали крем-брюле, пишет RT. Только 1,4% респондентов заявили о любви к фруктовому мороженому, отмечает 360.ru.

8 июля эндокринолог-диетолог Ольга Цыганова призвала не есть мороженое в жаркую погоду. По ее словам, мороженое будет не самым полезным выбором, так как часто его делают из восстановленного молока и с добавлением большого количества сахара, отмечает «Москва 24».

Ранее, 4 июля, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Лавки» сообщило, что на фоне жаркой погоды в Москве спрос на доставку воды вырос на 29%, а мороженого — на 27% в период с 29 июня по 2 июля. Уточняется, что среди мороженого покупатели отдают предпочтение фруктовому льду — его стали заказывать чаще на 85%.

2 июля доцент Сеченовского университета, к.м.н. Павел Бережанский рассказал, почему мороженое в жару вредно для здоровья. По его словам, мороженое — это жирный продукт, а в жару жирное переваривается плохо.

В конце июня диетолог, эндокринолог, к.м.н., эксперт Роскачества Елена Сюракшина в беседе с Pravda.Ru рассказала, что мороженое можно есть два раза в неделю и желательно без вафельного стаканчика, поскольку он подразумевает избыточные калории.