Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу

Мумифицированные останки американца были найдены во льду спустя 22 года после того, как он пропал без вести. Об этом 8 июля сообщил телеканал BBC.

59-летний Уильям Стэмпфл в июне 2002 года совершал восхождения на гору Уараскан, самую высокую вершину Перу, вместе с группой альпинистов. Во время похода группу накрыла лавина, и он не смог выбраться. Его признали пропавшим без вести.

По данным перуанской полиции, мумифицированное и одетое тело Стампфла было найдено в результате таяния льда. Его опознали по паспорту, найденному среди вещей. Полицейские отметили, что само тело альпиниста хорошо сохранилось под перуанским льдом, а его одежда была в хорошем состоянии. На нем все еще были ботинки и привязные ремни, сообщает BBC.

Вместе с двумя другими альпинистами Стивом Эрскином и Мэтью Ричардсоном Стампфл отправился в 19-дневное путешествие из Калифорнии к самой высокой вершине Перу, однако 24 июня 2002 года лавина сорвала их восхождение.

Стампфл — как минимум третий человек в 2024 году, найденный мертвым в этом регионе. В прошлом месяце удалось обнаружить тело итальянского альпиниста, упавшего при восхождении на другую вершину, а в мае, спустя почти месяц после исчезновения, был найден мертвым гражданин Израиля.

Ранее, 27 июня, газета The Japan Times сообщила, что всё больше тел альпинистов, погибших во время восхождения на Эверест, обнаруживается в результате массового таяния ледников на склонах самой высокой горы мира. Так, с начала первых восхождений на Эверест в 1920-х годах погибло более 300 человек, включая восемь альпинистов в 2024 году.

В 2023 году на склонах самой высокой горы мира, Эвересте (Джомолунгма, 8848 м), погибло рекордное число альпинистов за все 70 лет с момента первого покорения вершины — 18 человек.

Ранее сообщалось, что китайский альпинист скончался на пути к возвышению, а 59-летняя индианка была эвакуирована из базового лагеря с неустановленной болезнью и скончалась по дороге в больницу. На тот момент за весенний альпинистский сезон число погибших на Эвересте выросло до восьми.