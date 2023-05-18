Два альпиниста из Китая и Индии погибли на Эвересте

Два альпиниста из КНР и Индии погибли на Эвересте в четверг, 18 мая. Трагедия развернулась на высочайшей вершине мира Джомолунгма, высота которой — 8848 м. Об этом информирует Reuters.

«Китайский альпинист скончался на пути к вершине Эвереста <…>, 59-летняя индианка была эвакуирована из базового лагеря с неустановленной болезнью и скончалась по дороге в больницу», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что в текущем весеннем альпинистском сезоне число погибших на Эвересте выросло до восьми.

18 апреля стало известно о гибели альпиниста из Северной Ирландии, который покорил Эверест 10 раз. Ноэль Ханна спускался с пика Аннапурны высотой 8091 м в западном Непале.

Сотрудник департамента туризма Непала Юбарадж Хативада сказал, что на той же горе пропал без вести индийский альпинист. По предварительным данным, он упал в расщелину в низовьях Аннапурны.