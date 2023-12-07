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В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов

Himalayan Database: в 2023 году на Эвересте погибло 18 альпинистов
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Фото: commons.wikimedia.org
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В 2023 году на склонах самой высокой горы мира — Эвересте (Джомолунгма, 8848 м) погибло рекордное число альпинистов за все 70 лет с момента первого покорения вершины — 18 человек. Такая информация появилась 7 декабря в базе данных The Himalayan Database, где собраны сведения обо всех экспедициях в непальских Гималаях.

Отмечается, что причиной гибели людей почти в половине случаев стали приступы острой горной болезни — от нее умерли восемь альпинистов. Такое явление возникает из-за того, что на большой высоте в воздухе не хватает количества кислорода, необходимого для нормальной работы организма человека.

Кислородное голодание может вызвать отек головного мозга и легких, а также галлюцинации и учащенное сердцебиение. Также при восхождении на гору альпинисты испытывают сильные физические нагрузки и часто страдают от обезвоживания. В некоторых случаях эти факторы приводят к смерти человека.

Всего за 70 лет на Эвересте погибли 317 альпинистов. До этого самым «смертоносным» годом был 2014-й, когда на склонах горы погибли 17 человек.

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До этого, 18 мая, сообщалось, что два альпиниста из КНР и Индии погибли на Эвересте. Китайский альпинист скончался на пути к вершине Эвереста, а 59-летняя индианка была эвакуирована из базового лагеря с неустановленной болезнью и скончалась по дороге в больницу. На тот момент за весенний альпинистский сезон число погибших на Эвересте выросло до восьми.

18 апреля стало известно о гибели альпиниста из Северной Ирландии, который покорил Эверест 10 раз. Ноэль Ханна спускался с пика Аннапурны высотой 8091 м в западном Непале.

Издание Express 5 ноября сообщило, что эксперты немецкой туркомпании Holidu определили самые опасные природные достопримечательности мира, сравнив среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей на данных объектах. Наиболее смертельно опасной была признана гора Монблан, где погибают примерно 100 туристов в год.

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