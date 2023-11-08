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Эксперты назвали Монблан самой опасной природной достопримечательностью мира

Express: на Монблане ежегодно погибают около 100 туристов
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Фото: Global Look Press/Lisa Ducret
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Эксперты немецкой туркомпании Holidu определили самые опасные природные достопримечательности мира, сравнив среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей на данных объектах. Как написало 5 ноября издание Express, наиболее смертельно опасной была признана гора Монблан, где погибают примерно 100 туристов в год.

Отмечается, что власти ближайшей к природному объекту французской коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен даже предложили брать с желающих совершить восхождение на Монблан залог в €15 тыс. Данная мера должна отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на спасение людей в случае, если они попадут в беду.

«Каждый должен осознавать, что, когда есть идиоты, нарушающие правила, это влечет за собой человеческие последствия для них. Ведь они могут умереть», — заявил мэр коммуны Жан-Марк Пелли.

На втором месте по опасности оказалась самая высокая гора Великобритании Бен-Невис. По данным экспертов, в 2016 году там погибли шесть человек, в 2017 году — семь путешественников, в 2018-м — трое.

Третье место заняла японская Фудзияма (в 2017 году там погибли семеро путешественников). На четвертом — популярный для восхождений Эверест (Непал). Как отмечает издание, «несмотря на то, что многие альпинисты ежегодно достигают базового лагеря горы, на вершину добрались менее 10 тыс. человек». Пятую строчку заняла гора Килиманджаро (Танзания), где ежегодно в среднем погибают 10 человек.

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Ранее, 14 октября, стало известно, что российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на пик восьмитысячника Дхаулагири в Непале. На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являлись Роман Абилдаев и Расим Кашапов. 37-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м.

Позже, 20 октября, главный тренер сборной РФ Павел Шабалин сообщил, что тело погибшей в горах Непала российской альпинистки уже не будет найдено из-за толщи льда. Он уточнил, что вертолет не сможет совершить посадку на склон, а из-за большого количества опасных расщелин у спасателей также не получится подойти к месту гибели.

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