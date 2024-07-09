Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере

Ведущие свадеб Николай и Елизавета вспомнили самые неудачные свадьбы в своей карьере. Так, по словам Николая, родители не всегда бывают довольны выбором своих детей, также часто гости затевают драку.

«Был один случай. <…> В середине свадьбы родители невесты начали ругаться. Устроили скандал у всех на глазах и ушли со свадьбы. Конечно, после такого вряд ли кому-то хочется потанцевать и поговорить с ведущим», — рассказал Николай в беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля.

Ранее, 9 июля, они рассказали о своих заработках на проведении свадеб. По словам Елизаветы, в среднем за одну свадьбу они берут от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.