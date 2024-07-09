Ведущие свадеб рассказали о своих заработках

Ведущие свадеб в Москве Николай и Елизавета рассказали, сколько им удается зарабатывать на проведении таких мероприятий.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 9 июля, собеседники издания признались, что за первую свадьбу им заплатили всего 5 тыс. рублей: тогда им пришлось заменить заболевшего ведущего, а сами они присутствовали на торжестве как исполнители. С тех пор их заработок заметно вырос. По словам Елизаветы, в среднем за одну свадьбу они берут от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Есть закономерность: летом больше заказов, люди чаще делают свадьбы. Летом дороже, не в сезон дешевле. Цену регулируешь сам», — отметила Елизавета.

Ранее в этот день заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в День семьи, любви и верности в столице поженились более 400 пар. Для них открыли самые популярные дворцы бракосочетания — первый и четвертый. Также церемонии прошли на выездных площадках, сообщает «Москва 24».

8 июля вице-премьер и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС с использованием биометрии. Этот сервис позволит, в частности, заключать браки без необходимости предъявления документов, отмечает НСН. Возможность заключить брак по паспорту, естественно, сохранится, уточняет Life.ru.

В тот же день в Минцифры РФ сообщили, что в Москве с января 2024 года через сервис госуслуг было подано больше всего в России заявлений о заключении брака. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», средний возраст тех, кто вступает в брак с помощью онлайн-сервиса, — 30 лет.

В июне аналитики центра SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com рассказали, что в России снизились расходы на организацию свадьбы. В 2024 году свадебные услуги подешевели по сравнению с прошлогодними показателями. Специалисты учитывали расходы на услуги организатора, ведущего, аниматора, декоратора, свадебного фотографа, стилиста, сообщает 360.ru. Чаще всего россияне экономят на барменах.

Также в июне ведущий свадеб Алексей Романовский рассказал, что в столице молодожены стали предпочитать отмечать торжество в кругу близких людей до 35 человек. Кроме того, всё меньше пар включают конкурсы в программу мероприятия, пишет RT.

Ранее ведущая мероприятий в Москве Ольга Можайцева рассказала сайту kp.ru, что при подготовке к свадьбе пара может сэкономить на ведущем, вместо его позвав веселого друга. Также можно сэкономить на декоре и воздушных шарах для оформления банкетного зала.