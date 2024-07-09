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Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

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Фото: TASS/dpa/Peter Kneffel
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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал вдову блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлию Навальную. Об этом во вторник, 9 июля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящий момент Навальной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Уточняется, что она скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

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Ранее, 11 июня, дело трех адвокатов Алексея Навального поступило в суд во Владимирской области. Фигурантами дела стали Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин (все трое включены в реестр террористов и экстремистов). Они обвиняются в совершении преступления по той же статье.

До этого, в мае, Юлия Навальная выступала на YouTube с дискредитирующими образ ВС РФ высказываниями. Они попадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и или войска национальной гвардии РФ»).

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