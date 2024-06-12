Дело трех адвокатов Навального поступило в суд Владимирской области
Дело трех адвокатов блогера Алексея Навального (включен в реестр террористов и экстремистов) поступило в суд. Соответствующая информация опубликована на сайте Петушинского районного суда Владимирской области.
Уточняется, что передача материалов судье произошла 11 июня. Фигурантами дела стали Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин (включены в реестр террористов и экстремистов). Дата слушаний при этом пока не определена.
Как сообщали ранее в пресс-службе судов Москвы, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).
В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Так, cуд удовлетворил ходатайство СК и избрал Михайловой меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца по делу об участии в экстремистском сообществе.