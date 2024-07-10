«Без Дзюбы в команде стало скучнее»

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас готов взять на себя лидерские функции в клубе. После потери целого ряда игроков в межсезонье он неожиданно стал одним из старожилов команды, хотя выступает в ее основном составе всего два года. В интервью «Известиям» 22-летний Карпукас поделился мнением о кадровых переменах в команде, рассказал об обстановке в коллективе без Дзюбы и заверил, что «Локомотив» даже с нынешними кадровыми потерями попытается навязать конкурентам борьбу за медали в ближайшем чемпионате, который стартует в конце следующей недели.

— Как идет подготовка к сезону?

— Так же, как и раньше. Обычная предсезонка, тяжелая. Но всё нормально — так и должно быть на сборах. Хорошо, что победили в последней игре с «Балтикой» (4:1).

— Какие коррективы в команде в связи с массовым уходом ряда игроков?

— Ну вы же видели по нашим товарищеским матчам, что мы схему поменяли. Наигрываем расстановку с тремя центральными защитниками. В общем, стараются наши тренеры адаптироваться к сложившейся ситуации, находить решения.

— Вам нравится играть при такой схеме?

— Мне нормально. Мы футболисты, мы профессионалы. И должны играть в разных схемах, подстраиваться под них, как нам скажет главный тренер.

— Готовы к тому, что вам придется на себя больше брать лидерских функций после ухода Глушенкова, Дзюбы и других значимых игроков?

— Забивать голы надо будет мне? (улыбается)

— Это тоже было бы неплохо.

— Да я был бы только рад. Посмотрим, как сложится сезон. Конечно, когда много футболистов уходит, это сказывается на команде. Но у нас много игроков и пришло. Так что увидим, кто и как в игровом плане заменит ушедших ребят. Хотя, наверное, кого-то из них и трудно будет заменить.

— Вы месяц назад говорили, что много общались с Антоном Миранчуком по поводу его на тот момент подвешенной ситуации с истекающим контрактом с «Локо». Теперь, когда он официально расстался с клубом, можете сказать, что на ваш взгляд произошло?

— Я не хотел бы наши личные разговоры подробно излагать. Наверное, по условиям как-то не сошлись. Но это надо Антону и руководству клуба задавать вопросы. Мы с Антоном как были на связи, так и останемся. Я буду за него переживать. Он хороший футболист и хороший человек.

— Обидно, что за два года вашей игры в основном составе уже почти не осталось той команды, с которой вы начинали играть в РПЛ?

— Может быть, когда только выложили информацию об уходе ребят, у меня прошла какая-то грустинка. Потому что таких футболистов тяжело заменить. Но футбол идет вперед, меняется. Все люди приходят и уходят, какими бы они игроками ни были. Надо «Локомотиву» заменить тех, кто ушел. Это просто данность.

— Я к чему спросил про лидерские функции в связи с массовым уходом игроков... Вы себя уже чувствуете в раздевалке одним из старожилов команды, чье слово имеет вес?

— Да не сказать, что я и раньше стеснялся что-то кому-то сказать на поле или в раздевалке. Мог высказаться или подсказать любому из футболистов, если считал нужным. Всё это остается и сейчас. Так что вся эта ситуация не зависит от прихода или ухода ключевых футболистов.

— А кому могли высказаться на поле? Даже Дзюбе?

— Да всем. Когда надо закрыть на поле какую-то позицию или что-то перекрыть, конечно, мне придется подсказывать футболисту, который может это сделать передо мной. А как не сказать? Иначе мне в эту зону придется бегать и делать лишнюю работу.

— Без Дзюбы стало скучно?

— Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер. Поэтому без него скучнее. И характера его где-то, может быть, не хватает на поле и за его пределами. Но я уже сказал, что время идет и футболисты приходят и уходят. Какими бы звездами они ни были.

— Кто теперь главный шутник в команде после ухода Дзюбы?

— Тики (Наир Тикнизян. — «Известия») как был, так и остался. Они где-то пополам делили с Дзюбой первое место в «Локомотиве» по части юмора.

— «Зенит» забрал у вас Глушенкова и усилился еще группой сильных российских футболистов. Нет ощущения, что тем самым питерцы уже сейчас убили интригу в борьбе за золото РПЛ ближайшего сезона?

— Не могу на это как-то ответить, но посмотрим, как пойдет сезон. Глушенков — хороший футболист? Я думаю, хороший. Поможет он «Зениту»? Думаю, поможет. Дальше увидим.

— Верите, что при всех своих потерях «Локомотив» способен бороться за медали в ближайшем сезоне?

— Да, посмотрим, посмотрим. Мы сделаем всё, чтобы выступить в чемпионате и Кубке как можно лучше и порадовать наших болельщиков.