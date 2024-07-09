Восточная ставка: Бразилия ратифицировала соглашение о торговле с Палестиной

Бразилия ратифицировала соглашение латиноамериканского экономического блока МЕРКОСУР о беспошлинной торговле с Палестиной. С учетом того, что документ находился в подвешенном состоянии с 2011 года, этот шаг можно рассматривать как политический жест, считают эксперты. Однако соглашение должны подписать и другие страны объединения, и здесь проблемой могут стать взгляды президента Аргентины Хавьера Милея, выступающего с произраильских позиций. Кроме того, исходя из подходов правительства еврейского государства, непонятно, что делать с уже имеющимся аналогичным соглашением между латиноамериканским альянсом и Израилем. При этом Палестина намерена развивать торговые отношения с разными мировыми объединениями: в частности, Рамалла еще в 2016 году подписала такой же документ с ЕАЭС. Сможет ли она стать равноправным участником мировой торговли — в материале «Известий».

Как Латинская Америка сотрудничает с Палестиной

Бразилия первой из стран МЕРКОСУР ратифицировала соглашение о свободной торговле с Палестиной. Об этом заявил президент Инасиу Лула да Силва. В тот же день его слова подтвердили в МИД латиноамериканской страны.

«Соглашение является конкретным вкладом в создание экономически жизнеспособного Палестинского государства, которое может существовать в мире и гармонии со своими соседями», — говорится в заявлении ведомства.

МЕРКОСУР и Палестина подписали соглашение еще в 2011 году, но с тех пор оно ожидало ратификации со стороны всех членов объединения. Документ, кроме прочего, предполагает снижение или отмену пошлин на экспорт палестинских продуктов питания, оливкового масла, мрамора и других природных материалов.

Посол Палестины в Бразилии Ибрагим аль-Зебен назвал шаг Бразилии смелым и своевременным, а также отметил, что это эффективный способ поддержать мир в Палестине.

Справка «Известий» МЕРКОСУР — экономическое объединение стран Латинской Америки, куда на правах полноценного члена входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу и Суринам имеют статус наблюдателя. Последнее заседание МЕРКОСУР состоялось 8 июля.

Бразилия официально признает Палестину, посольство ближневосточного государства работает в Бразилиа с 2010 года. При этом существуют и торговые отношения между двумя странами: бразильский экспорт в Палестину в 2022 году составил $38,1 млн, поставки в обратном направлении были ниже — на уровне $242 тыс. Основной продукт бразильского экспорта — замороженное мясо, импорта — фрукты. Также торгуют с Рамаллой и другие участники МЕРКОСУР: товарооборот между сторонами достигает $32 млн в год. Палестина ожидает, что этот показатель вырастет после ратификации соглашения.

Однако есть основания полагать, что не все участники объединения готовы поддержать вступление договора в силу. В частности, застопорить процесс может Аргентина, чей лидер Хавьер Милей в отличие от президентов большинства государств Латинской Америки, занимает произраильскую позицию, говорит «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. К слову, последнее заседание МЕРКОСУР, которое прошло 8 июля в Парагвае, Милей проигнорировал, вместо него на встрече глав государств блока Аргентину представляла глава МИД Диана Монино.

Проблема может возникнуть и на уровне других соглашений, которые латиноамериканский альянс уже имеет, например, с Израилем. Также все еще не утверждено аналогичное соглашение с Евросоюзом: его ратификацию затрудняет несоответствие рынка стран Латинской Америки стандартам ЕС — в частности, использование определенных удобрений и пестицидов фермерами.

Впрочем, Виктор Хейфец считает, что именно позиция Буэнос-Айреса станет куда большей проблемой при попытках окончательной ратификации соглашения с Палестиной, чем дискуссии вокруг аналогичного документа с ЕС. Эксперт напоминает, что многие европейские страны уже признают государство Палестина, недавно это сделали Испания, Ирландия и Норвегия, что в целом создает почву для одобрения налаживания с Рамаллой прямого взаимодействия.

Международное признание Палестины

Соглашение о беспошлинной торговле, подобное тому, что сейчас обсуждают страны МЕРКОСУР, Палестина подписала с ЕАЭС в 2016 году. Оно предполагало освобождение некоторых ее товаров от таможенных пошлин при экспорте в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Импорт палестинских товаров в страны ЕАЭС в 2021 году превышал $6 млн, преимущественно он приходился на лекарственные средства ($ 5,7 млн).

Экспортировали в Палестину страны ЕАЭС в основном вакцины, сыворотки из крови и кровь ($1,2 млн), щёлок ($803 тыс.), хлеб и мучные кондитерские продукты ($631 тыс.), фанеру ($439 тыс.) — в общей сложности объем экспорта в 2021 году составил более $7,4 млн.

Торговые соглашения с Палестиной носят символическое значение, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такие шаги — демонстрация ее признания некоторыми странами и своего рода давление на тех, кто до сих пор отрицает палестинскую государственность.

— Соглашение МЕРКОСУР–Палестина — если оно будет ратифицировано — по большому счету политический шаг, демонстрация, что определенные страны мира настроены на признание Палестины как независимого государства. Палестина не осуществляет самостоятельной внешней торговли, большая часть ее морского побережья контролируется израильскими ВМС, — комментирует Виктор Хейфец.

Такие шаги — реализация решения ООН от 1947 года о создании Палестинского государства, говорит «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Виктор Долгов.

— Все позитивные символические жесты находятся в правильном векторе решения палестинской проблемы, но в практическом плане, пока идет война и территории контролируются Израилем, они не имеют большого смысла, — говорит эксперт.

Тем не менее, по его словам, по окончании военных действий экономическое сотрудничество Палестины с заинтересованными странами могло бы быть вполне продуктивным. На территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа развиты легкая промышленность и сельское хозяйство, а в зоне анклавов были найдены природные ресурсы — среди них есть залежи природного газа.