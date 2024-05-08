Решительное приятие: Испания намерена признать Палестину к июлю 2024-го

Испания намерена признать государство Палестина к июлю 2024 года — об этом премьер-министр страны Педро Санчес заявил на заседании кабмина 7 мая. Впрочем, Мадрид не хочет идти на этот шаг в одностороннем порядке и ищет союзников внутри Евросоюза. Среди них можно выделить Ирландию. Одновременно с этим в Испании усиливаются антиизраильские протесты студентов, а Бельгия и вовсе призывает ввести санкции против еврейского государства. С чем связан рост поддержки Палестины в Европе и почему Мадрид занял такую позицию — в материале «Известий».

Испания может в ближайшее время признать государство Палестина

Испания в последнее время наиболее активно из стран Запада продвигает признание государства Палестина. В частности, накануне заседании правительства 7 мая вице-премьер, лидер левой партии Sumar Йоланда Диас призвала как можно раньше принять это политическое решение.

— Мы живем в очень сложное время, когда ежедневно погибают мальчики и девочки в Палестине, а международное сообщество не делает ровным счетом ничего. Надо признать работу, проделанную главой правительства Педро Санчесом, но я настаиваю на том, чтобы Испания признала существование Палестины 7 мая на заседании совета министров, — заявила Диас.

Того, что именно на заседании кабмина 7 мая прозвучит четкая дата признания Палестины, ожидали и многие другие политики и эксперты. Но этого не произошло. Во вторник глава правительства Педро Санчес не стал называть конкретные числа, подчеркнув лишь, что крайний срок признания Палестины — июль 2024-го.

Спикер правительства Пилар Алегрия позже подтвердила, что признание Палестины действительно произойдет в первом полугодии.

«Вы прекрасно знаете позицию главы правительства по поводу признания государства Палестина — позицию, которую он продвигает на уровне Европы и на международном уровне. Он постоянно ведет диалог с представителями других государств, чтобы найти подходящее решение», — сообщила она.

Напомним, что буквально в середине апреля Педро Санчес обсуждал палестинский вопрос с лидерами Португалии, Ирландии, Норвегии и Словении. С премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом он вновь пообщался 6 мая. После телефонного разговора оба подчеркнули свои намерения признать государство Палестина в ближайшее время.

Испания сейчас ищет союзников по вопросу признания Палестины, чтобы не идти на такой шаг в одностороннем порядке, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. Тем не менее глобально вес Испании в ЕС меньше, чем у Франции и Германии для того, чтобы повлиять на большое количество стран региона в этом вопросе, добавила она.

Палестинский вопрос Мадрид, скорее всего, поднимет и 10 мая в США. На этот день запланированы переговоры министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Албареса с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. США традиционно занимают активную произраильскую позицию, хотя в последнее время Белый дом предпринимал действия, которые многими трактовались, как отход от прежней линии в конфликте между еврейскими государством и палестинцами. В качестве примера можно упомянуть введение в этом году санкций против еврейских поселенцев, которые были причастны к нападениям на палестинцев.

Не стоит забывать и о словах американского президента Джо Байдена, который сказал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху «больше вредит Израилю, чем помогает ему, заставляя остальной мир идти вразрез тому, что отстаивает Израиль». В данном случае шеф Белого дома имел в виду многочисленные жертвы мирного населения в секторе Газа в результате военной операции ЦАХАЛ.



Именно гуманитарная катастрофа, которая сейчас происходит в Газе, — основная причина того, почему всё больше политиков и в целом граждан западных стран начинают критически высказываться в отношении Израиля и поддерживать палестинцев. Хотя еще 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, ситуация в международном сообществе была иной. Но за время боевых действий ЦАХАЛ в Газе, по данным местного минздрава, погибло свыше 30 тыс. человек, преимущественно мирных жителей. В некоторых частях анклава люди не могут получить медицинские услуги, а в ООН неоднократно предупреждали, что сектору Газа грозит голод.

Испания присоединилась к студенческим протестам в поддержку Палестины

Примечательно, что палестинцев поддерживает не только испанское центральное правительство, но и региональные власти. К примеру, каталонское правительство 2 мая заявило о намерении выделить €800 тыс. на нужды палестинских беженцев.

Вслед за массовыми студенческими протестами в крупных университетах США аналогичные акции стали реальностью и в учебных учреждениях Испании.

Справка «Известий» 18 апреля несколько сотен студентов Колумбийского университета в знак протеста против связей руководства университета с израильскими компаниями разбили палаточный лагерь на его территории. Акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа поддержали студенты других учебных заведений «Лиги плюща». Пропалестинские университетские акции охватили также Францию, Канаду, Австралию, Швейцарию и Великобританию.

Первым к протесту присоединился университет Валенсии. 29 апреля около факультета философии появились палатки. «Противостоять значит существовать. #СвободуГазе», — гласит один из плакатов студенческого лагеря.

Протестующие требуют, чтобы Испания прекратила оборот оружия с Израилем и разорвала с ним дипломатические отношения, а также утверждают, что Мадрид должен присоединиться к инициативе ЮАР в Международном суде ООН. Ранее власти ЮАР обратились с просьбой рассмотреть вопрос о том, совершает ли Израиль геноцид против палестинцев в секторе Газа.

Кроме того, от своего университета студенты требуют гарантий не сотрудничать с учебными заведениями Израиля, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

Другое требование — положить конец отношениям с компаниями, которые сотрудничают с Израилем. Среди них, например, производитель техники HP, поставщик воды Agua Eden, банк Santander и страхования компания AXA.

По примеру Валенсии палаточные городки стали появляться на территории университетов в Стране Басков, Наварре, Арагоне и Каталонии.

Межуниверситетский блок в поддержку Палестины провел свою первую встречу 7 мая в Мадриде, чтобы обсудить план действий активистов. Студенты четырех главных столичных университетов (Комплутенсе, Рей Хуан Карлос, Карлос III и Аутонома) планируют жить в палатках как минимум две недели.

Социалистическое правительство Испании одобряет протестные движения в стране, заметила Екатерина Черкасова.

— У Испании еще со времен правительства Франко традиционно хорошие отношения со странами Востока, от них Мадрид получал нефть. Благодаря этому Испания в 1973 году была единственной страной, кто не испытывал эффект от нефтяного кризиса. Испания признала Израиль только в 1986 году, присоединившись к ЕС, франкизм выступал категорически против Израиля, — пояснила эксперт.

Не менее важный фактор пропалестинской политики Испании — большая мусульманская диаспора выходцев преимущественно из Марокко, добавила она.

Новые голоса в поддержку Палестины

В Европейском союзе Палестину признают Болгария, Кипр, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша, Чехия, Румыния и Швеция. Однако сейчас включение Палестины в ООН в качестве полноценного члена лоббирует также Бельгия. 6 мая это подтвердила глава МИДа этой страны Хаджа Лабиб в разговоре со своим палестинским коллегой Риядом Аль-Малики.

По словам бельгийского премьер-министра Александера Де Кроо, его страна несколько недель назад приняла решение ввести торговые санкции против Израиля, а теперь настаивает на том, чтобы к ограничениям присоединились и другие страны Евросоюза. Аналогичное решение в отношении Израиля недавно приняла Турция.

Бельгия и ранее настаивала на необходимости введения антиизраильские санкций. В ноябре 2023 года с таким предложением выступала вице-премьер Петра де Суттер.

Примечательно, что за создание Палестины по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином высказался французский президент Эммануэль Макрон. До этого в феврале 2024 года Макрон заявлял, что «признание палестинского государства — это не табу для Франции». Тем не менее эксперты уверены, что это часть политической игры и в случае необходимости Париж встанет на сторону Израиля.

— Такие заявления ни к чему не обязывают. Нет никаких сомнений в том, что в случае обострения конфликта и в случае начала большой региональной войны Макрон как и другие лидеры встанут на сторону Израиля, — считает востоковед Елена Супонина.

Традиционно к поддержке Палестины тяготеют левые политики и партии, продолжает эксперт. Но при этом ссориться с Израилем не желает никто.

— Те, кто говорит о необходимости принятия во внимание позиции Палестины, ратуют за переговорный процесс, выступает против односторонней политики США в регионе и всеми силами желают избежать большой региональной войны, — считает эксперт.

В целом в Европе есть понимание относительно необходимости создания государства Палестина, говорит заведующий кафедрой Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. Расхождения идут именно по вопросу признания существующих квазигосударственных структур на Западном берегу реки Иордан, в частности, признания легитимности правительства Махмуда Аббаса.



Кроме того, возникает проблема, как быть с сектором Газа, пока там идет война и у власти по-прежнему находится ХАМАС. То есть на фоне разногласий между Палестинской автономии и ХАМАС сложно говорить о создании суверенного государства Палестина.



Тем не менее Испания и другие страны, которые выступают за признание Палестины, по сути, исходят из того, что неоднократно говорили на уровне ООН: для восстановления мира необходимо гарантировать неотъемлемое право палестинского народа на самоопределение. При этом еще в 1947 году именно Организация Объединенных Наций взяла на себя ответственность за поиски справедливого решения палестинской проблемы, которая до сих пор не решена. И тут стоит отметить, что чем больше европейских стран признают официально существование Палестины, тем выше вероятность того, что Израиль под международным давлением может пойти на уступки по этому вопросу.