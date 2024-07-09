Минэнерго сообщило об отсутствии электричества в разных районах четырех регионов РФ
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- Минэнерго сообщило об отсутствии электричества в разных районах четырех регионов РФ
Почти 600 тыс. человек в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском крае и Адыгее находятся без электричества из-за аномальной жары. Об этом сообщает во вторник, 9 июля, Министерство энергетики РФ в своем Telegram-канале.
«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России», — подчеркнули в Минэнерго.
По предварительным данным, без энергоснабжения находятся более 324 тыс. человек в Ростовской области, 181 тыс. человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тыс. потребителей в Астраханской области.
На данный момент энергетики проводят в усиленном режиме в четырех регионах аварийно-восстановительные работы.
Ранее, 7 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России на следующей неделе ожидаются рекорды аномально высокой температуры. По его словам, очень жаркий температурный фон прогнозируется в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях: в ближайшие дни ожидается +40…+42 градусов, а в Краснодарском крае — +39…+41.