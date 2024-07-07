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Вильфанд пообещал новые рекорды жары в России этим летом

Вильфанд: в ряде регионов на следующей неделе ожидается аномальная жара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ряде регионов России на следующей неделе ожидаются рекорды аномально высокой температуры, погода этим летом «нескучная». Об этом 7 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем», — сказал он «РИА Новости».

Так, по словам Вильфанда, в нескольких российских регионах — в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях — в ближайшие дни ожидается +40…+42 градусов, а в Краснодарском крае — +39…+41.

Также очень жаркий температурный фон прогнозируется на юге Дальнего Востока. В частности, в Бурятии ожидается +37 градусов, в Забайкалье — +39…+41 градус. На юге Амурской области синоптик пообещал температуру в +35…+36 градусов, в Иркутской области и на западе Якутии — +32…+37 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в Ростовской области и Ставропольском крае одновременно с аномально высокими температурами будут сильный дождь, гроза и ветер со скоростью до 23–25 м/с.

«Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — добавил Вильфанд.

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Накануне, 6 июля, Вильфанд также сообщил, что температура в Москве в течение рабочей недели с 8 по 12 июля будет находиться в диапазоне от +27 до +32 градусов. По его словам, температурное повышение связано с приближением области высокого давления. Такой тип погоды характеризуется как антициклональный. В указанный период в столичном регионе не ожидается существенных осадков.

Ранее, 5 июля, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов также спрогнозировал возвращение аномальной жары в Москву после понижения температуры в выходные. Специалист отметил, что в понедельник, 8 июля, еще прогнозируется +27…+28 градусов, но уже во вторник, 9 июля, столбики термометров покажут +30 градусов. Вся будущая неделя будет солнечной и без осадков.

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