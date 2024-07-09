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В Китае беспилотный автомобиль сбил выбежавшего на «красный» человека

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Фото: Global Look Press/XinHua/Wu Feizuo
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В китайском Ухане беспилотный автомобиль сбил пешехода. Об этом 9 июля сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что ДТП произошло 7 июля, пострадавшая женщина была госпитализирована с незначительными травмами. При этом в корпорации Baidu, операторе беспилотника, заявили, что машина начала движение, когда для нее загорелся зеленый свет.

Журналисты отмечают, что инцидент подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается автономное вождение в непредсказуемых ситуациях, например если другие участники дорожного движения нарушают правила.

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Ранее, 25 мая, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что широкое внедрение беспилотных автомобилей на отечественных дорогах может начаться через пять лет. Министр добавил, что не испытывает страха перед беспилотным транспортом, и отметил, что уже несколько раз ездил в подобном прототипе.

До этого, 5 февраля, сообщалось, что Министерство транспорта РФ доработало законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). В документе прописали, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотными машинами, которым в 2025 году позволят ездить по дорогам общего пользования без человека в салоне. Также в законопроекте появился запрет на использование ВАТС на участках дорог, входящих в маршруты перевозок опасных грузов.

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