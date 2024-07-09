В Китае беспилотный автомобиль сбил выбежавшего на «красный» человека

В китайском Ухане беспилотный автомобиль сбил пешехода. Об этом 9 июля сообщил телеканал ABC News.

Уточняется, что ДТП произошло 7 июля, пострадавшая женщина была госпитализирована с незначительными травмами. При этом в корпорации Baidu, операторе беспилотника, заявили, что машина начала движение, когда для нее загорелся зеленый свет.

Журналисты отмечают, что инцидент подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается автономное вождение в непредсказуемых ситуациях, например если другие участники дорожного движения нарушают правила.

Ранее, 25 мая, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что широкое внедрение беспилотных автомобилей на отечественных дорогах может начаться через пять лет. Министр добавил, что не испытывает страха перед беспилотным транспортом, и отметил, что уже несколько раз ездил в подобном прототипе.

До этого, 5 февраля, сообщалось, что Министерство транспорта РФ доработало законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). В документе прописали, кто будет нести ответственность за ДТП с беспилотными машинами, которым в 2025 году позволят ездить по дорогам общего пользования без человека в салоне. Также в законопроекте появился запрет на использование ВАТС на участках дорог, входящих в маршруты перевозок опасных грузов.