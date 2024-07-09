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Госдума приняла закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, дающий возможность гражданам с низкими доходами с 1 июля 2025 года открывать социальные банковские вклады и счета. Информация об этом 9 июля опубликована на портале обеспечения законодательной деятельности.

Документ, который был внесен депутатами в мае 2023 года, предусматривает создание двух новых банковских продуктов в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О банках и банковской деятельности». Возможность открывать один социальный банковский вклад и один социальный банковский счет предусматривается для граждан — получателей мер социальной поддержки, которым банки не смогут отказать в предоставлении данных услуг.

Социальный банковский вклад в рублях может заключаться сроком на один год с возможностью продления. Сумма такого вклада не может превышать 50 тыс. рублей, тогда как проценты будут зависеть от конкретного банка.

В случае с социальным банковским счетом проценты на остаток до 50 тыс. рублей будут начисляться по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а при наличии 50 тыс. рублей — по ставке, указанной в договоре.

При этом банкам запрещается взимать плату за открытие, обслуживание и пополнение социального банковского счета, а также за переводы с него средств в размере до 20 тыс. рублей в течение месяца.

Договор об открытии социального банковского вклада или счета можно будет заключить только в электронной форме с использованием портала госуслуг.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года в отношении системно значимых банков, а с 1 января 2027 года — и в отношении всех остальных.

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