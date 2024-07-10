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Большой газовый пазл

Эксперт нефтегазового сектора Армен Тадевосян — о судьбе поставок российского топлива в Европу через Украину
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Действие транзитного договора между компаниями «Нафтогаз Украины» и «Газпром», по которому российская сторона поставляет топливо в Европу, завершается 31 декабря. В течение всего 2024 года звучат неоднозначные заявления, которые в значительной степени отражают желание продлить транзит в ЕС через территорию Украины в том или ином виде.

Как для европейской, так и для украинской стороны ключевым условием является нероссийское происхождение газа и возможность избежать контактов с «Газпромом».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в данный момент прорабатывается возможность транзита азербайджанского газа через территорию страны после окончания действия договора с «Газпромом». Подобная схема выглядит вполне реализуемой. Между РФ и Азербайджаном проложен газопровод Баку — Ново-Филя мощностью 10 млрд куб. м. По нему азербайджанское топливо может поступать в газотранспортную систему РФ, а затем экспортироваться в ЕС через Украину.

При таком подходе ни Украина, ни Евросоюз не будут напрямую взаимодействовать с «Газпромом». Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR может подписать соглашение о транзите с российской компанией и на границе РФ и Украины передать его одной из европейских компаний или консорциуму. Затем те заключат договор на транспортировку газа с Киевом.

Идея экспорта азербайджанского сырья через территорию РФ может быть интересна для всех сторон. Некоторые страны ЕС, такие как Австрия, Чехия и Словакия, смогут продолжить принимать газ по привычному маршруту и невысокой цене. Украина заработает на транзитном тарифе («Нафтогаз» получает за это около $1,25 млрд в год). Азербайджан же получит дополнительный канал экспорта по высокой цене в ЕС.

Насколько выгодна подобная схема РФ? После заметного снижения объема поставок отечественного трубопроводного газа в ЕС за последние два года «Газпром» сохранит ряд клиентов в Европе, готовых приобретать российское топливо и после 2024 года. Компания не заинтересована в окончательной потере ключевого канала поставок на европейский рынок — в 2023 году она прокачала через Украину порядка 15 млрд куб. м, в I полугодии 2024-го рост поставок составил 11%. Кроме такого транзита «Газпром» осуществляет экспорт топлива в ЕС через газопровод «Турецкий поток».

По предварительным оценкам, общий объем поставок российского газа через действующие трубопроводные маршруты в ЕС в 2024 году вырастет на 15–20% год к году, что наглядно свидетельствует о привлекательности топлива из РФ в сравнении со спотовым рынком.

Высокомаржинальный европейский рынок по-прежнему представляет интерес и для РФ. Именно поэтому нельзя игнорировать потенциал продления транзита российского газа через Украину и в 2025 году. Здесь возможен новый подход, при котором компании в ЕС, как описывала газета Handelsblatt в одной из своих статей, заключат прямой договор с «Газпромом» и получат топливо на границе РФ — Украина. Контакты российской компании с «Нафтогазом» будут сведены к нулю.

При таком сценарии потенциал поставок в ЕС не будет ограничен 10 млрд куб. м в год, как в случае с Азербайджаном, а Россия продолжит сбывать минимум 15–20 млрд куб. м собственного газа в направлении Европы. На полях саммита ШОС вице-премьер РФ Александр Новак также подтвердил журналистам, что РФ готова продолжить поставки через Украину и в 2025-м.

Кроме этого с целью диверсификации поставок «Газпром» активно ведет переговоры с Китаем. Сегодня поставки осуществляются по маршруту «Сила Сибири», в 2025 году их объем вырастет до 38 млрд куб. м. В 2027-м предполагается запустить Дальневосточный маршрут объемом 10 млрд куб. м. Стороны также согласовывают детали строительства проекта «Сила Сибири 2». По прогнозам «Газпрома», внутреннее потребление этого топлива в Китае к 2040 году имеет перспективу роста до 700 млрд куб. м, что создает огромный импортный потенциал.

В контексте доступа к китайскому рынку для России открываются интересные перспективы через использование трубопроводной системы стран Центральной Азии и Каспия. РФ и Туркменистан, который крайне заинтересован экспортировать собственный газ в Европу, соединяет гигантский магистральный газопровод Центральная Азия — Центр пропускной мощностью 50–80 млрд куб. м. РФ могла бы допустить туркменский газ в Европу через свою ГТС, а взамен увеличить собственные поставки в Китай через доступ к системе «Центральная Азия — Китай» (55 млрд куб. м), по которой Туркменистан, Узбекистан и Казахстан экспортируют топливо восточному соседу.

В последние годы Казахстан и Узбекистан снижали свои поставки по этому маршруту из-за нехватки сырья, и определенный объем экспортных мощностей оставался незаполненным (до 10 млрд куб. м в год). Именно его и могла бы заместить Россия.

Сегодня РФ уже экспортирует газ в Узбекистан, также заключено соглашение о транзите топлива через территорию Казахстана в Киргизию. В перспективе заключение соглашение с самим Казахстаном о поставках из РФ в северные и восточные регионы страны, в рамках которого обсуждается возможность строительства отдельной трубы до 10 млрд куб. м.

В целом российский газ остается востребованным и одним из самых конкурентных не только на традиционном западном рынке, но и в Центральной Азии и Китае. А новая стратегия «Газпрома» по реализации Восточной газовой программы создаст необходимую гибкость и надежность системы поставок с запада на восток и позволит оперативно перебрасывать необходимые объемы в зависимости от конъюнктуры спроса на экспортных рынках.

Автор — вице-президент ESG бизнес-клуба ФФБ Президентской академии РАНХиГС, член комитет по энергетике и координационного комитета проекта «Зеленая инициатива» Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

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