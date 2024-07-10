11 июля — Всемирный день шоколада: как отмечают сладкий праздник в России и мире

Ежегодно 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Праздник появился около тридцати лет назад во Франции. Однако идея пришлась по вкусу и любителям сладкого из других стран. Вскоре торжество начали справлять уже во всем мире. В 2024 году дата выпадает на четверг. Об истории появления праздника, как его отмечают в России и мире, рассказывают «Известия».

Всемирный день шоколада в 2024 году — история праздника

Изначально торжество задумывалось как небольшой кондитерский праздник в рамках страны. Праздничная дата появился во Франции в 1995 году. Тогда французы и подумать не могли, что их «шоколадный день» приживется на шести континентах. За несколько лет он стал популярным в Европе, а оттуда распространился дальше.

Кстати, недалеко от французского города Лион расположено самое известное во всем мире учебное заведение шоколатье — Ecole du Grand Chocolat of Valrhona. Здесь учат готовить шоколадную выпечку, коктейли, муссы и многое другое. Во Всемирный день шоколада попробовать шоколадные шедевры могут все желающие. По этому поводу даже есть шутка, что 11 июля можно есть шоколад без страха, так как в праздник калории не откладываются на боках.

Всего в году как минимум четыре даты, когда можно есть шоколад без ограничений. Так, 13 сентября отмечают Международный день шоколада, который справляют в день рождения основателя шоколадной компании Hershey’s и города Херши в штате Пенсильвания (США). 10 января проходит День темного шоколада, а 28 июля празднуют День молочного шоколада.

Всемирный день шоколада в 2024 году — как отмечают

В разных странах к празднику приурочены фестивали, ярмарки, мастер-классы, дни открытых дверей в популярных кондитерских и прочие мероприятия. Производители и продавцы устраивают всевозможные акции или розыгрыши, в ходе которых можно получить шоколадный приз.

Многие покупают шоколад себе или в подарок близким. В социальных сетях в этот день публикуют посты с хештегом #worldchocolateday, где жители городов мира делятся своими впечатлениями и рассказывают, как отмечают Всемирный день шоколада.

В России в праздник можно заглянуть в культовые кондитерские, где в июле проводят мастер-классы, конкурсы и распродажу сладостей, а также посетить музеи шоколада в Москве, Санкт-Петербурге или Покрове. Каждый год 11 июля там организуют ярмарки и массовые гуляния.

Всемирный день шоколада в 2024 году — интересные факты

Какао, или шоколадное дерево, культивировали еще более 3 тыс. лет назад в Латинской Америке. В Европе шоколад появился лишь в XVI веке, став самым популярным десертом.

Еще шоколад применялся в качестве сильного афродизиака. Фаворитка короля Франции Людовика XV маркиза де Помпадур, например, была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. Говорили, что она тратила огромные деньги не только на наряды, но и на любимое лакомство.

Позднее ученые выяснили, что шоколад лучше стимулирует мозг и помогает вырабатывать больше эндорфинов, чем поцелуи. Помимо этого, ежедневное употребление шоколада улучшает настроение и значительно снижает риск сердечных заболеваний.

В России шоколад появился при Петре I. В истории говорится, что царь привез его с Запада вместе с кофе. Однако поначалу напиток невзлюбили и даже называли «сиропом из сажи». Обычай употреблять шоколад ввела Екатерина II, которая и сама по утрам любила выпить чашечку горячего напитка.

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