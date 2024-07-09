В Москве арестовали до 6 августа обвиняемого в убийстве скейтера

Замоскворецкий районный суд в Москвы арестовал до 6 августа Андрея Демина, который обвиняется в убийстве бывшего профессионального скейтера Константина Балишанского. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В Telegram-канале судов общей юрисдикции города напомнили, что мужчине предъявили обвинения по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Убийство произошло 6 июня на западе Москвы. Тогда Демин пять раз выстрелил в Балишанского и скрылся, однако был задержан правоохранителями в тот же день. При сопротивлении мужчина выстрелил в полицейских не менее 15 раз, был ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии, в больнице он перенес операцию.

Затем, 27 июня, источник «Известий» сообщал, что у 36-летнего Демина парализована левая сторона тела и стоит трахеостома, которая обеспечивает возможность свободного дыхания.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании. Сам Демин рассказал, что совершил преступление из личной неприязни к погибшему. По информации журналистов, оба в детстве и юности проживали недалеко от станции метро «Академическая», их многоэтажки стояли друг напротив друга. Демин также увлекался скейтбордом, а еще продавал экипировку для скейтеров и был журналистом тематического издания «Проскейтер.RU».