СМИ сообщили о готовящемся Западом отвлекающем маневре по Украине
Запад пытается возложить на Китай ответственность за решение вопроса о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает во вторник, 9 июля, издание China Daily.
«Давнее пренебрежение Запада к России, примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает конфликт, поэтому обвинение Китая в невмешательстве в проблему с целью поиска ее решения — это отвлекающая тактика», — говорится в публикации.
Согласно изданию, США заинтересованы в продолжении военного противостояния между Россией и Украиной, поскольку целью Вашингтона является ослабление Москвы. В результате «украинские политики превратились в пешек Соединенных Штатов», Белый дом использует их в собственных интересах.
Ранее, 8 июля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу по дипломатическому завершению кризиса положительную энергию. Председатель КНР также отметил, что политический путь урегулирования этого конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон.
В этот же день Орбан сообщил, что Китай представляет собой ключевую державу, которая может создать условия, чтобы установить мир в конфликте на Украине.