СМИ оценили в €700 млн потери Болгарии из-за неполной интеграции в Шенген
Болгария потеряла €700 млн из-за неполной интеграции страны в Шенгенское пространство. Об этом 9 июля сообщило издание Euractiv со ссылкой на врио министра экономики Болгарии Петко Николова.
«Только в этом году Болгария потеряла €0,7 млрд — в том числе €423 млн прямых убытков и €225 млн упущенной выгоды — как результат того, что не была полностью принята в Шенгенскую зону», — приводит портал его заявление.
По словам Николова, последующие отсрочки полной интеграции Болгарии в Шенгенскую зону будут вести к росту упущенных выгод и для болгарской, и для европейской экономики. При этом он считает, что результаты полного вхождения страны в Шенген будут усиливаться постепенно, а не иметь разовый эффект.
Ранее, 26 июня, Еврокомиссия сообщила, что Болгария входит в число шести стран ЕС, которые не соответствует критериям для вступления в еврозону, поскольку по-прежнему используют свои собственные валюты вместо евро. Отмечалось, что Болгария выполнила большинство условий объединения, однако всё еще продолжает свой путь к соответствию критериям ЕС.
30 декабря 2023 года ЕС решил с конца марта отменить пограничный контроль с Болгарией и Румынией на морских и воздушных границах, однако решение о дате отмены контроля на сухопутной границе пока не принято. Таким образом, обе страны присоединились к Шенгенской зоне частично. Участниками Шенгенского соглашения, где существует единая система пограничного контроля, теперь являются 29 государств.