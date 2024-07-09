Эксперты назвали 10 живописных водопадов России

Брызги воды, блики солнца и красивые виды — вот что ждет путешественников, которые решили отправиться к водопадам. О 10 наиболее живописных водопадах России «Известиям» 9 июля рассказали эксперты сервиса «Туту».



Тальниковый, или Тальниковский, водопад в Красноярском крае считается самым высоким в России. Его высота примерно 600 (а по некоторым данным, даже 700) м. Попасть туда непросто, но всё-таки возможно. Туристические компании предлагают путешественникам заброски на вертолетах на плато Путорана, где находится водопад. Отправляться к водопаду лучше в июле или августе, иначе есть шанс, что увидеть его во всей красе не получится: он часто замерзает и пересыхает.



По другим оценкам, самый высокий водопад в России — не Тальниковый, а Зейгеланский, чья высота — 648 м. Расположен он в скалах республики Северная Осетия — Алания, а название водопада означает «место падения лавины». Удобнее всего добираться до Большого Зейгеланского водопада из Владикавказа: сначала на машине, а затем пешком.



«В Ставропольском крае множество мест, связанных с именем Михаила Юрьевича Лермонтова. Если вы относите себя к поклонникам писателя, отправляйтесь к Лермонтовскому водопаду, который находится в Кисловодске. Это место упоминается в романе «Герой нашего времени», — добавили эксперты.



Второе название Большого Чульчинского водопада в республике Алтай — Учар, и одно из значений этого слова — «неприступный». Это правда: путь до водопада сложный, местные жители не советуют ходить туда с детьми и домашними питомцами. Водопад находится на территории Алтайского заповедника и считается самым большим в регионе. И одним из самых красивых: скалы и каскады вряд ли оставят путешественников равнодушными.



Водопад Опасный находится у действующего вулкана Мутновская сопка на Камчатке. Внизу — глубокий каньон, который тоже называется Опасный. Посмотреть на водопад и каньон можно с двух площадок. Это место считается популярной достопримечательностью Камчатки: в далекое путешествие, чтобы его увидеть, готовы отправиться многие.

Водопад Кивач в республике Карелия имеет загадочное происхождение. По легенде, реки Суна и Шуя были родными сестрами. Однажды Шуя решила убежать, а Суна кинулась за ней — и в одном из мест, где она неслась, появился водопад. Водопад расположен на территории заповедника, для посещения нужно приобрести билет. Эти места очень красивы: там бывал император Александр II, а поэты Гавриил Державин и Николай Глазков посвятили водопаду Кивач стихи.



У самых известных Шкотовских водопадов в Приморском крае необычные названия: Тигровый и Неожиданный. Самый высокий из водопадов — Неожиданный, он же Горбатый. Он окружен скальными стенами, которые по форме напоминают карандаши. Рядом — Тигровый (Дальний) водопад. Добраться до водопадов можно из Владивостока на внедорожнике, путь пролегает через поселок Шкотово. Лучше оплатить тур с проводниками.



В Карачаево-Черкесской Республике есть пять Медовых водопадов, но путешественников в первую очередь интересуют два: Большой Медовый водопад, самый высокий, и Жемчужный, самый мощный. Говорят, здесь было много пчел: их мед стекал в воду и делал ее вкус сладковатым. До водопадов можно добраться из Кисловодска — они почти на границе двух регионов.



Салтинский водопад в Дагестане считается подземным: наверху почти смыкающиеся скалы, а сам водопад в пещере. Это место очень живописное, так что путешественников много, хотя дорога не самая простая: придется пройти по ущелью. Добираться до водопада удобнее всего из Махачкалы: сначала на машине, потом пешком.



На южном склоне горы Аибга в Краснодарском находится целый парк водопадов. В парке их семь, включая самый высокий водопад Сочи. Пройти можно по одному из трех маршрутов: Большому, Малому и Среднему кольцу. Малое кольцо — самый короткий маршрут, его длина менее километра. А Среднее кольцо — самый простой. По пути туристов ждут смотровые площадки, откуда открывается отличный вид.

25 июня эксперты «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.