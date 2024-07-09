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Обвиняемый в убийстве скейтера в Москве признался в личной неприязни к погибшему

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Андрей Демин, обвиняемый в убийстве бывшего профессионального скейтера Константина Балишанского в Москве, сообщил, что совершил преступление из личной неприязни к погибшему. Об этом во вторник, 9 июля, заявила пресс-служба прокуратуры города.

«Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что Демину предъявлены обвинения по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Кроме того, обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в ближайшее время.

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Убийство произошло в прошлом месяце, 6 июня, на западе Москвы. Тогда Демин пять раз выстрелил в Балишанского и скрылся, однако был задержан правоохранителями в тот же день. При сопротивлении мужчина выстрелил в полицейских не менее 15 раз, был ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии, в больнице он перенес операцию.

Затем, 27 июня, источник «Известий» сообщал, что у 36-летнего Демина парализована левая сторона тела и стоит трахеостома, которая обеспечивает возможность свободного дыхания.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании. Приоритетной версией преступления следователи также называли конфликт на фоне личностных разногласий, возникших на почве ревности. По информации журналистов, оба в детстве и юности проживали недалеко от станции метро «Академическая», их многоэтажки стояли друг напротив друга. Демин также увлекался скейтбордом, а еще продавал экипировку для скейтеров и даже был журналистом тематического издания «Проскейтер.RU».

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