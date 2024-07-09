Флеболог назвал первые признаки варикоза

Во время заболевания варикозом происходит расширение вен, чаще всего на ногах. Как заявил врач-хирург, флеболог «СМ-Клиника» Ширинбек Олими во вторник, 9 июля, причина варикозного расширения вен заложена еще в генетике человека.

Это врожденная слабость соединительной ткани, называемая дисплазией. Хотя фактор наследственности и семейной истории имеют ключевое значение в развитии варикоза, большую роль также играют такие приобретенные факторы риска как ожирение, гиподинамия (малоподвижный образ жизни), курение, профессиональные особенности работы в виде длительного сидения и стояния», — поделился он с «Газетой.Ru», добавляя, что у женщин факторами диска также являются беременность и прием гормональных препаратов.

Флеболог уточнил, что заболевание проявляется в виде расширенных, вздутых и извитых подкожных вен, однако сами пациенты также могут жаловаться на отеки, тянущие боле, распирание в икрах, а также судороги. Доктор объяснил, что начальные проявления варикоза выражаются в виде сосудистых сеток и звездочек на коже. Кроме того, продолжил специалист, в запущенных стадиях он проявляется в качестве потемнений и уплотнений кожи ног, также возможны трофические язвы на голенях.

«Различают консервативный и хирургический методы лечения варикоза. Консервативное лечение заключается в ведении активного образа жизни, лечебной гимнастике, использовании компрессионного трикотажа и лекарственных препаратов. Хирургический метод включает использование современных методов устранения варикоза, таких как клеевое, лазерное и радиочастотное лечение», — указал врач.

По его словам, звездочки и сосудистые сеточки можно удалить с помощью склеротерапии. Профилактика развития и усугубления заболевания включает в себя устранение факторов риска, таких как малоподвижность, избыточный вес, рациональное питание, отказ от курения, необоснованный прием гормональных препаратов. А регулярная ходьба и активный образ жизни улучшают работу вен, добавил Олими.

10 июня флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории Арсен Кочарян рассказал, какие виды спорта противопоказаны при варикозе. По его словам, большинству пациентов занятия спортом разрешены без ограничений, это снижает риск развития тромбов. Полезны силовые нагрузки, но в меру: тяжести рывками поднимать нельзя. Кроме того, ограничения для контактных видов спорта, где присутствует риск получить травму вен и развития тромбофлебита.