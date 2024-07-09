Риши Сунак после поражения на выборах назначил «теневой» кабинет министров

Лидер британской оппозиции Риши Сунак сформировал «теневой» кабинет, в котором некоторые чиновники вернулись к тем должностям, которые они занимали в правительстве до парламентских выборов на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает агентство Reuters.

Так. Эндрю Митчелл в «теневом» кабинете будет отвечать за внешнюю политику. При этом бывший министр иностранных дел Дэвид Кэмерон не стал занимать министерскую должность. Джеймс Картлидж в свою очередь в «теневом» правительстве будет заниматься вопросами обороны, а Джеймс Клеверли продолжит исполнять обязанности министра внутренних дел, говорится в заявлении партии.

«Консервативная партия пережила сложные выборы, и нам важно перегруппироваться и осмыслить эти результаты», — говорится в заявлении нового временного председателя партии Ричарда Фуллера.

Он добавил, что консервативная партия также должна откровенно проанализировать свои сильные стороны по всей стране и построить план в сферах, где можно добиться улучшений.

В должность премьер-министра Великобритании 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. Он также выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит с заявлением, отметив грядущие изменения политической силы.

В тот же день он сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

Тогда же предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент.