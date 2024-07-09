«По Щучьему велению» стал победителем «Алых парусов» в Артеке

XXXII Международный кинофестиваль «Алые паруса» имени В.С. Ланового в «Артеке» назвал победителей. По мнению самого большого детского жюри, в которое входит 3 тыс. артековцев, в номинации «Самый-самый фильм» победил «По Щучьему велению» Александра Войтинского. Награду получила актриса Софья Зайка.

«Я на правах землячки Никиты Кологривого с удовольствием передам ему эту награду. А он передает привет всем артековцам и очень жалеет, что не удалось приехать», — сказала Софья Зайка.

Кроме того, дети назвали Никиту Кологривого «Лучшим актером» за роль Емели в картине «По Щучьему велению». «Я – медведь» режиссера Кирилла Кемница назвали «Самым добрым фильмом».

Лучшей актрисой кинофестиваля жюри признало Людмилу Артемьеву за главную роль в картине «Баба Яга спасает мир» Карена Захарова. «Самый мудрый фильм» — «Катя-Катя» Анны Чернаковой по сценарию Александра Адабашьяна. «Самый увлекательный фильм» — «Собачий побег» режиссера Девана (Индия).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 9 июля, в 10:00

Как в Артеке: «По щучьему велению» победил на «Алых парусах» в Крыму