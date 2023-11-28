Рыбные дни: «По щучьему велению» снова лидирует в прокате

Фильм-сказка «По щучьему велению» заработал 133 млн рублей и вновь занял первое место рейтинга ЕАИС. «Серебро» забрала спортивная комедия «Хоккейные папы» — 57 млн. Тройку лидеров замыкает мультфильм «Большое маленькое приключение» — 21 млн. А новый «Дворец» Романа Полански расположился на четвертом месте со скромными 18 млн рублей. В пятерку лидеров также попал короткометражный фильм «Минуточку», с которым неофициально показывают «Капитана Марвел 2». «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Чешуя и лед

По сравнению с позапрошлым уикендом сборы «По щучьему велению» снизились на 35%: за прошедшие выходные заработок составил 133 млн рублей, а до этого было 207 млн, и теперь общая касса достигла 2 млрд 233 млн. Картина также лидирует по числу зрителей (419 тыс.) и сеансов (18 тыс.), но уступает по наработке и наполняемости залов «Капитану Марвел 2», которого показывают предсеансовым обслуживанием с короткометражными картинами. В среднем один сеанс «Щучьего веления» собирал по 23 человека и 7 тыс. рублей. Как считает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова, фильм с большой долей вероятности преодолеет отметку в 2,5 млрд рублей в ближайшее время.

— Сопоставимых премьер в ближайший уикенд не будет, поэтому релиз обещает не только оставить позади «Т-34», но и «Мстители. Финал», — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Следом за сказочной экранизацией идет спортивная комедия «Хоккейные папы». За премьерный уикенд на них сходила 181 тыс. россиян, чем обеспечила фильму 57,8 млн кассовых сборов и второе место в рейтинге. Ни один из релизов, попавших в топ, больше не смог преодолеть отметку в 100 тыс. зрителей. По наработке и наполняемости залов «Папы» тоже показывают неплохие результаты: 4 тыс. рублей и 14 человек. По словам Ольги Зиняковой, релиз объединил две большие аудитории — любителей спорта и семейного кино, но за зрителя ему пришлось побороться с другими картинами.

— Это хороший эксперимент, фильм тепло встретили, касса могла бы дать больше в разы, если бы не сильный холдовер, который перетянул одеяло на себя. Плюс сиквел фильма «Моя ужасная сестра» ожидаемо забрал долю кассы. Не самое выгодное соседство, но в преддверии Нового года популярность фильма может возрасти, — объяснила эксперт.

«Дворец» обладателя «Оскара» Романа Полански оказался только на четвертой строчке рейтинга, уступив мультфильму «Большое маленькое приключение». Комедия именитого режиссера заработала 18 млн рублей и может потягаться с «серебряным призером» по наработке: один сеанс «Дворца» приносил почти 6,5 тыс. рублей.

— Фестивальное кино редко выходит на орбиту широкого зрителя, так произошло и с «Дворцом». Всё же Полански, несмотря на регалии, не стал в России культовой фигурой, фильмы которого не пропускают. Но отрицать заинтересованность в нем зрителя нельзя — у картины вторая наработка после «Щучьего веления», — объяснила Ольга Зинякова не самый внушительный старт фильма в отечественном прокате.

Хорроры и мультфильмы

По результатам минувшего уикенда за семейную и детскую аудиторию боролось сразу несколько релизов: «По щучьему велению», франко-бельгийская анимация «Большое маленькое путешествие» и шведская «Тайна заколдованного зеркала». Если с экранизацией сказки про Емелю всё понятно, то из двух других конкурентов успешнее выступило «Путешествие».

Фильм заработал 21 млн рублей, а сходили на него 76 тыс. зрителей. При этом наработка и наполняемость залов у релиза вторая с конца — 2,6 тыс. рублей и девять человек соответственно. У «Заколдованного зеркала» касса меньше (10,6 млн), и фильм привлек меньшую аудиторию (34 тыс.), но средний заработок и посещаемость сеансов выше: 3,1 тыс. рублей и 10 человек.

Из хорроров в рейтинге ЕАИС оказались «Бугимен. Начало легенды» (14 млн рублей сборов, шестая строчка) и опустившийся на девятое место холдовер «Астрал. Сомния» (8,2 млн). По наработке и посещаемости сеансов оба релиза на одном уровне: по 3,9 тыс. рублей и 11 человек на показ.

Капитан под прикрытием

В минувший уикенд в топ-12 ЕАИС попали два короткометражных релиза, с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные релизы. Сейчас большая часть неофициальных сеансов отдана под кинокомикс «Капитан Марвел 2». «Минуточку» занял пятую строчку рейтинга, заработав 17,6 млн рублей. У этой короткометражки самая большая наработка и наполняемость залов — 10,6 тыс. рублей и 24 человека соответственно.

У другого короткометражного релиза цифры меньше: «Три добрых дела» расположились на 10-й строчке, заработав скромные 7,8 млн рублей. По наработке и посещаемости лента уступает другим официальным картинам: 5,6 тыс. рублей и 17 человек соответственно.

«Капитан Марвел» идет сразу с несколькими короткометражными релизами, и некоторые из них не попали в топ ЕАИС. Поэтому точно подсчитать, сколько блокбастер заработал в отечественном прокате, вряд ли получится. Если верить «Бюллетеню кинопрокатчика», то сборы кинокомикса составляют не менее 50 млн рублей.

На предстоящих выходных в рейтинге может появиться больше короткометражных фильмов, так как на прошлой неделе в мировом прокате вышли сразу две довольно громкие новинки — «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом и еще одна анимация от Disney «Заветное желание». Если каналы, по которым в Россию попала неофициальная копия «Капитана Марвел», еще не отследили западные компании-мейджоры, то эти релизы могут появиться на отечественных экранах уже в ближайший уикенд.