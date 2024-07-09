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Как в Артеке: «По щучьему велению» победил на «Алых парусах» в Крыму

Самым увлекательным неожиданно оказался индийский фильм
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Крыму завершился XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени В.С. Ланового. В 2024 году он был посвящен памяти великого артиста и 225-летию Пушкина. Никита Кологривый получил награду «Лучший актер» за роль в фильме «По щучьему велению», лучшей актрисой стала Людмила Артемьева, сыгравшая в фильме «Баба Яга спасает мир». Виктор Супрун и дети из лагеря «Полевой» удостоены награды за короткометражку, снятую во время фестиваля. «Известия» побывали в Артеке и понаблюдали за работой самого большого детского киножюри в мире.

Пионер — всем ребятам пример

Природа испытывала кинематографистов и артековцев на прочность. Солнце било рекорды. Градусники показывали 40. Но XXXII Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» имени В.С. Ланового в Артеке прошел заложенным курсом. В этом году 3 тыс. ребят из лагеря посмотрели 32 конкурсных фильма. Сами сняли девять короткометражек. Побывали на 60 мастер-классах. Выпили тонну артезианской воды. А к 20:00 8 июля собрались на «Артек-Арене» для подведения итогов фестиваля. Что вспомнить было и прибывшим в лагерь артистам, режиссерам и продюсерам.

Артек-Арена

«Артек-Арена»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Звезда фильма «Холоп» и «Чебурашка» актриса Софья Зайка давно мечтала попасть в Артек. Только сейчас ее мечта сбылась. Софья провела мастер-класс для артековцев, на котором раскрыла секреты актерской профессии.

— На моих мастер-классах были ребята из Донецка и Луганска, они какие-то особенные, очень открытые, — поделилась с «Известиями» Софья Зайка. — После встречи ребята подошли ко мне, обняли и попросили снять ролик и передать привет ЛНР и ДНР. Вы знаете, они хотят учиться актерской профессии, но у них негде. И когда ребята это рассказали мне, одна девочка им предложила: «Я живу в Москве. У нас есть театральные. Приезжайте, учитесь, можно жить у нас». Вот это настоящее артековское братство!

Софья Зайка

Актриса Софья Зайка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Народный артист России Юрий Чернов провел несколько творческих встреч для детей. Его поразило то, что даже в Артеке, куда приезжают лучшие ребята, многие не знают элементарного.

— Они практически не читают, не знают русскую литературу, не видели фильмов из золотого фонда советского кинематографа, — сокрушается артист. — Но ничего, мы с ними попели песни под гитару и губную гармошку, почитал им стихи, рассказал о съемках у Станислава Ростоцкого, Леонида Гайдая, Георгия Данелии.

Юрий Чернов

Народный артист России Юрий Чернов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Кто-то из артековцев открыл для себя имена великих режиссеров. Некоторые взяли на заметку, какие фильмы надо посмотреть для саморазвития, — обещали увидеть «Семнадцать мгновений весны» и «Доживем до понедельника». А во время кинофестиваля школьникам показали картины из «Золотой фильмотеки» — «Барышня-крестьянка» с Василием Лановым, «Полосатый рейс» с Евгением Леоновым, «Раз, два — горе не беда!» с Николаем Караченцовым и Олегом Табаковым.

— Дети — это наше продолжение, ради них мы живем, — признался народный артист России Юрий Назаров. — Только им надо просвещаться, просвещаться, просвещаться. Екатерина Дашкова, первый президент Российской академии наук, говорила, что свобода без просвещения приведет только к анархии и беспорядку.

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Президент кинофестиваля Андрей Соколов из тех счастливчиков, кто в детстве удостоился чести отдыхать в Артеке. Как почетного гостя лагеря «Озерный», ребята приняли народного артиста России в пионеры, повязали алый галстук.

— Как говорили в нашем детстве: «Будь готов» — «Всегда готов!», — улыбался Андрей Соколов. — Ребята, хочу пожелать вам, чтобы вы не боялись мечтать. Ставьте перед собой высокие цели и стремитесь к ним!

Андрей Соколов

Президент кинофестиваля «Алые паруса» Андрей Соколов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

А в лагере «Хрустальный» с галстуком артековца ходят не только почетные гости, но он повязан даже на бюсте Юрия Гагарина. В Артеке много напоминаний об известных гостях, побывавших здесь. Историю интересных встреч хранит музей, находящийся во дворце Суук-Су.

— Двадцать лет я служу верой и правдой Артеку, — призналась «Известиям» народная артистка России Наталья Гвоздикова. — Я сюда добиралась и на костылях, и без костылей. Потому что безумно люблю молодежь. Не только мы даем им, но и они нам. И когда мне сказали, чтобы я кого-то из хороших артистов пригласила на «Алые паруса», я тут же порекомендовала Наталью Аринбасарову.

— Я люблю «Алые паруса», потому что тут я впадаю в детство, — смеется заслуженная артистка России Наталья Аринбасарова.

Артек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Пока актриса наслаждалась общением с артековцами, в Москве ее семилетний внук Тимур наконец исполнил свою мечту — покрасил волосы в зеленый цвет. Бабушка отговаривала как могла. Говорила, что так внук будет похож на попугая, но тот не сдавался.

— Полгода он упрашивал маму сходить с ним в парикмахерскую, чтобы покрасить чуб, хорошо учился, помогал по дому, слушался, — рассказала на встрече с детьми из лагеря «Лазурный». — Наконец мама сдалась и отвела его в парикмахерскую. Там ему часа два наводили красоту. Он приехал в поселок и побежал друзьям хвастаться. Те тоже захотели такой зеленый чуб.

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Во время фестиваля в «Артеке» прошла спартакиада. В ловкости и быстроте соревновались дети, вожатые и артисты. С минимальным отрывом победили звезды. Наградой проигравшим были фото с кумирами и автографы на память.

Самый-самый Пушкин

«Алые паруса» — фестиваль международный. Ежегодно фильмы из десятков стран приезжали в Крым. В этом году были большие проблемы с программой. В конкурсе помимо российских — лишь фильмы из Индии и Бразилии.

— Мы пытались найти детские картины из дружественных стран, а затем надо было договориться, чтобы студии дали их на фестиваль, — рассказала «Известиям» профессор ВГИК Валентина Орлова. — Фильм из Индии «Собачий побег» режиссера Девана был в Каннах. Я названивала режиссеру, он приехал. Но поставил свои условия. Мы согласились, после чего фестиваль получил картину. А еще нашли интересную картину из Бразилии. Так получилась международная программа. Из Бразилии привезли анимационную картину Эль Абреу «Герои волшебного леса».

Сложность в том, что детских фильмов снимается мало даже за рубежом. А так как поиск идет только среди дружественных России стран, круг претендентов на отбор сужается. Государство практически не закупает иностранные картины, этим занимаются продюсерские компании. Они закупают даже американские картины. Но вот проблема: прокатывать их правообладатели разрешают только по российским кинотеатрам, исключая Крым.

Спустя 60 лет в Артек вернулся Карен Шахназаров. Глава «Мосфильма» бывал здесь школьником, а теперь у него на «Алых парусах» иная миссия. Режиссер привез на фестиваль свою картину «Хитровка. Знак четырех».

— Это необыкновенное чувство, и я благодарен Артеку за эту возможность, — признался Карен Шахназаров. — Я снял 25 фильмов. У меня было десятки премьер. Но такой не было никогда. В Артеке случилась лучшая моя премьера.

Артек-Арена

«Артек-Арена»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Конкурсные фильмы на «Алых парусах» оценивает самое большое в мире детское жюри. Свои оценки ставят все артековцы, а их 3 тысячи. Большинством голосов главный приз фестиваля в номинации «Самый-самый фильм» получила картина режиссера Александра Войтинского «По щучьему велению». Людмила Артемьева, сыгравшая в фильме «Баба Яга спасает мир», стала обладательницей награды как «Лучшая актриса». А Никиту Кологривого дети назвали лучшим актером за образ Емели в фильме «По щучьему велению». Приз за «Самый увлекательный фильм» поедет в Индию, а в номинации «Самый добрый фильм» победил «Я — медведь» режиссера Кирилла Кемница.

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Традиционно на «Алых парусах» дети вместе со звездами снимают свои короткометражки в конкурсе «Продюсерское кино». В этом году многие посвятили свои работы Александру Пушкину, 225-летие которого отмечалось 6 июня. А актер Виктор Супрун и дети из лагеря «Полевой» сняли фильм «Признание», в котором вспомнили не только поэта, но и основателя фестиваля народного артиста СССР Василия Ланового. Его взрослое жюри и назвало лучшим «Продюсерским кино».

Артек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Для меня Пушкин и Лановой — единое целое, он по сей день считается непревзойденным чтецом, — рассказал «Известиям» Виктор Супрун. — Пушкина я познавал через то, как Василий Семенович читал стихи. И это подвигло меня собирать записи с Лановым. Уже лет 20 увлечен этим. У меня большая фонотека и видеоархив.

Артековцы назвали лучшей короткометражку Егора Сальникова из лагеря «Кипарисный». По сюжету, Пушкин телепортировался в будущее и оказался в Артеке, где установлен памятник поэту. Фильм веселый, снят в стиле «Ералаша», очень понравился детям.

Завершился XXXII Международный детский фестиваль «Алые паруса» имени В.С. Ланового салютом из серпантина и блесток.

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