Штурмовики Су-25 ударили по замаскированному опорпункту ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированному опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщили 9 июля в Минобороны РФ, предоставив фрагмент боевой работы авиации.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены, всё прошло штатно.

«Получили задачу на нанесение удара по замаскированному укрепленному району. Задачу выполнили парой. Наносили удар с кабрирования неуправляемыми авиационными ракетами. Цель поражена успешно, задача выполнена на 100%», — доложил летчик Су-25 Иван.

В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, уточнили в оборонном ведомстве.

29 июня Минобороны показало, как экипаж истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги выполнил полеты с подвешенными ракетами различного класса.

19 июня военное ведомство показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар авиаракетами С-8 по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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