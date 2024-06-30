Истребитель Су-30СМ ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков

Экипаж истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил боевую задачу по патрулированию в заданном районе и прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 июня сообщило Минобороны РФ.

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги выполнил полеты с подвешенными ракетами различного класса.

«Самолеты несут боевое дежурство попеременно. Мы осуществляем подготовку их на земле, заправляем топливом, подвешиваем средства поражения, проводим более углубленное обслуживание. Как говорится, победа в воздухе куется на земле. И в этом мы принимаем участие на все сто процентов», ― заявил инженер Су-30СМ Андрей.

В Минобороны рассказали, что своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлета будет тут же обнаружена и уничтожена. Боевые вылеты российских истребителей совершаются в любое время суток при любых погодных условиях, используя различные типы авиационных вооружений.

Ранее, 16 июня, экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Накануне Минобороны показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

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