Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по Шебекинскому городскому округу
Общество
Опубликованы кадры последствий атаки ВСУ на Белгород
Мир
Филиппо указал на риск мировой войны из-за соглашения Польши и Украины
Экономика
Бюджет РФ получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов
Происшествия
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью
Мир
Во Франции предрекли предложение России от США соглашения по Украине после выборов
Армия
Командир самоходки «Мста-С» рассказал о своей боевой работе
Происшествия
Губернатор Голубев сообщил о нескольких десятках сбитых над Ростовской областью БПЛА
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Общество
Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв за несоответствие «вызовам времени»
Общество
МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев-нарушителей
Общество
Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов
Культура
Театр Романа Виктюка переименовали в «Театр — Сцена «Мельников»
Мир
Венесуэла поддержит приемлемый для России мирный план
Общество
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Мир
СМИ сообщили о попытке мужчины в инвалидной коляске поджечь королевский дворец в Осло
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

Бюджет РФ получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июньских поправках к федеральному бюджету на этот год власти учли доходы, которые ранее не прогнозировались — в сумме 173,1 млрд рублей, следует из проекта Минфина. В ведомстве «Известиям» сказали, эти поступления не вошли в план, так как информация, необходимая для их оценки, пришла после формирования финансового плана на трехлетку.

Полным доходом: поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза
С чем это связано и удастся ли выполнить годовой план по сборам

В новых поправках большая часть неучтенных доходов связана с перечислением прибыли Центробанка — 105,3 млрд. Дело в том, что в 2023-м регулятор впервые за семь лет вышел в плюс — на 140,4 млрд, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Другая крупная статья неучтенных поступлений казны — доходы от компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашения о разделе продукции. Они составили 51,6 млрд рублей.

Еще один основой источник — уплаченный в 2024-м налог на сверхприбыль в сумме 5,1 млрд.

Кроме того, есть ряд поступлений, которые не учитываются в бюджете, отметили в Минфине. В основном это касается безвозмездных платежей, поскольку они не могут быть спрогнозированы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Внеплановое включение: бюджет получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024