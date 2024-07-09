Внеплановое включение: бюджет получит 173 млрд неучтенных в прогнозе доходов

В казну поступят дополнительные доходы, которые не были заложены в изначальный финансовый план — 173,1 млрд рублей, следует из бюджетных поправок Минфина («Известия» их проанализировали). Большая часть этой суммы связана с перечислением прибыли Центробанка, впервые за семь лет он закончил год не в убыток. Другие крупные статьи — от соглашений по разделу продукции и налога на сверхприбыль, который часть компаний решила уплатить в 2024-м. Хотя 173 млрд — это всего полпроцента от запланированных доходов, на фоне дефицита казны и новых поручений президента Минфину важны любые дополнительные средства, считают эксперты.

Сколько доходов не учли при подготовке бюджета

В июньских поправках к бюджету на 2024 год власти учли доходы, которые ранее не закладывались в прогноз — в сумме 173,1 млрд рублей, следует из проекта Минфина. Как объяснили «Известиям» в ведомстве, эти поступления не вошли в план, так как информация, необходимая для их оценки поступила уже после формирования бюджета на трехлетку.

В новой редакции финансового плана большая часть неучтенных доходов связана с перечислением прибыли Центрального банка — 105,3 млрд, следует из проекта поправок.

Дело в том, что в 2023-м ЦБ впервые за семь лет получил прибыль — 140,4 млрд, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Так, согласно отчету регулятора, чистые доходы Центробанка в прошлом году составили 859,3 млрд за счет процентных поступлений (669 млрд) и от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгметаллами (161,2 млрд). Расходы же по итогам 2023-го были на уровне 719 млрд.

По закону, 75% прибыли ЦБ, которая остается после уплаты налогов и сборов, перечисляются в федеральный бюджет, пояснила Ольга Беленькая.

Другой источник неучтенных поступлений казны — прочие неналоговые доходы от компенсационного платежа, связанного с выполнением соглашения о разделе продукции (СРП). Они составили 51,6 млрд рублей. Речь идет о договорах, по которым государство позволяет компаниям добывать природные ресурсы, а взамен получает компенсацию. Такие поступления зависят от колебаний цен на сырье и его добычу.

Сейчас в России есть три проекта, работающих на условиях СРП, — «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», напомнил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

— Доходы и платежи по СРП исходят из договора между государством и инвестором о таком разделе. В таких соглашениях возможны различные условия и способы оплаты. Также должны быть определены и сроки, — объяснил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Дополнительные средства казне также принесет введенный в прошлом году разовый налог на сверхприбыль для крупного бизнеса — в сумме 5,1 млрд рублей. Сбор нужно было уплатить до 28 января этого года по ставке 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы, напомнила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

При этом для тех компаний, которые уплатили налог до 2024-го, ставка снижалась вдвое — до 5%. Поэтому логично, что основная часть поступлений пришлась на 2023-й, отметила эксперт. Вместе с тем с учетом высокой ключевой ставки ЦБ (16%) часть предприятий, по всей видимости, отложила сбор на более поздний срок, использовав денежные средства для решения проблем с текущей ликвидностью или чтобы временно разместить их на выгодных условиях, объяснила Ольга Беленькая.

Какие еще доходы поступят в бюджет

Согласно заключению Счетной палаты (СП) на бюджетные поправки, среди прочих неучтенных доходов казны:

— проценты от предоставленных государством бюджетных кредитов (юрлицам или субъектам) — 5,6 млрд;

— плата компаний за аренду лесов при выполнении инвестиционных проектов — 4,1 млрд;

— иные невыясненные доходы — 0,9 млрд.

Кроме того, есть ряд поступлений, которые не учитываются в бюджете, отметили в пресс-службе Минфина. В основном это касается безвозмездных платежей (от фондов, компаний, регионов), поскольку они не могут быть спрогнозированы — эти средства зачисляются в резервный фонд правительства и используются для финансирования значимых для государства расходов, уточнили в ведомстве.

Ранее «Известия» выяснили, что по итогам полугодия безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз — с 2 млрд до 84 млрд.

Всего на конец июня безвозмездные доходы составили почти 209 млрд, следует из данных госпортала «Электронный бюджет».

По итогам прошлого года в казну поступил 281 вид доходов, не учтенных в прогнозе при формировании финансового плана, — их сумма составила 884 млрд, подсчитала СП. Большая часть из них — безвозмездные поступления и сборы по налогу на сверхприбыль.

На что хватит неучтенных доходов

Дополнительные доходы в 173 млрд — это примерно 0,5% от общих поступлений бюджета на этот год (35,1 трлн), посчитала Ольга Беленькая из «Финама». На первый взгляд это немного, но в контексте новых поручений президента для Минфина сейчас важен любой источник денежных средств, отметила она.

Эксперт пояснила: в результате внесения поправок общий размер доходов незначительно сократился (на 2,8 млрд), а и без того рекордный уровень расходов увеличился еще на 522 млрд, до 37,2 трлн. В итоге плановый дефицит бюджета вырастет с 1,6 трлн до 2,1 трлн, подчеркнула Ольга Беленькая.

— 173 млрд рублей — это всего лишь 0,1% от ВВП. Хотя эта сумма не покроет дефицит казны, но с помощью нее можно профинансировать поддержку СМИ (122 млрд), значительную часть бюджетных расходов на культуру (224 млрд), а также целый нацпроект по науке и университетам (160 млрд). В любом случае даже небольшой размер дополнительных доходов — это вклад в сокращение недостачи, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На уровень доходов и расходов влияют макроэкономические обстоятельства, деловая активность бизнеса и многие другие факторы, добавил доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Бюджетные доходы и даже вероятность их возникновения спрогнозировать довольно сложно, подчеркнула Наталья Мильчакова. Наиболее критичный вопрос здесь — это возврат неиспользованной части межбюджетных трансфертов, поскольку государство не всегда в состоянии отследить движение всех денег, которые оно перечисляет в регионы, добавила она.

По словам эксперта, в будущем, если в России в массовое обращение войдет цифровой рубль, учитывать и прогнозировать доходы будет гораздо проще. Она объяснила: технология блокчейна позволяет видеть каждую трансакцию, так что запуск новой формы валюты станет выгодной не только гражданам, но еще и государству.