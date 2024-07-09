МВД намерено расширить перечень статей КоАП для выдворения иностранцев-нарушителей

МВД России разработало и предложило к общественному обсуждению проект закона, который расширит перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранный гражданин может быть выдворен из РФ, сказано в сообщении на сайте ведомства 8 июля.

В настоящее время административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

«Законопроектом предлагается ввести выдворение еще в 20 статей КоАП, большинство из которых направлено на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — сообщили в МВД.

Там добавили: для обеспечения выдворения и пресечения дальнейших преступлений иностранных граждан, помимо привлечения к административной ответственности, органам полиции нужно будет применить дополнительные процедуры — вынесение решений о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев в виде отдельного решения о депортации.

1 июля министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о том, что число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, увеличилось более чем в два раза. Он отметил, что профилактике правонарушений и выявлению находящихся в розыске мигрантов способствовали информационные ресурсы МВД.

28 июня сообщалось, что в Крыму пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию региона, возбуждены уголовные дела. Двое жителей полуострова искали женщин, которые за денежное вознаграждение были готовы вступить в фиктивный брак с гражданами иностранных государств.

27 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

До этого, 19 июня, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.