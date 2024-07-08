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Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Третий фигурант дела об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» заключен под стражу. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«С учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу троих обвиняемых в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В прокуратуре сообщили, что 6 июля трое фигурантов по делу в состоянии алкогольного опьянения напали на незнакомую девушку. Двое из них надругались над ней, третий обвиняемый в это время наблюдал за обстановкой.

Ранее уточнялось, что подозреваемые в нападении граждане Узбекистана работали на стройке. Один из мужчин пытался избежать наказания и уехать из России, однако его задержали по пути в аэропорт.

Задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса (УК) РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Расследование уголовного дела и привлечение злоумышленников к ответственности остается на контроле в прокуратуре Москвы.

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В этот день в Telegram-каналах появилась информация, что в ночь на 6 июля рядом с телецентром «Останкино» изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Отмечается, что женщина в этот момент возвращалась с работы. Заместитель гендиректора Газпром‑Медиа Холдинга Тина Канделаки позднее в своем Telegram-канале подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования случая изнасилования.

Позже Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца, до 6 сентября, двух фигурантов по делу об изнасиловании сотрудницы телеканала.

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