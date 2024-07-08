Бастрыкин поручил предоставить доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования изнасилования сотрудницы «Матч ТВ». Об этом 8 июля сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в ночь на 6 июля рядом с телецентром «Останкино» изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Отмечается, что женщина в этот момент возвращалась с работы. Заместитель гендиректора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки позднее в своем Telegram-канале подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения мигрантами противоправных действий в отношении девушки в Москве», — говорится в публикации.

Отмечается, что уголовные дела были возбуждены в отношении трех граждан Узбекистана. Уточняется, что подозреваемые были задержаны и в ближайшее время будет проведен их допрос.

Ранее, 18 июня, следственные органы Приморья возбудили уголовное дело о групповом изнасиловании иностранцами сотрудницы кафе. Сообщалось, что четверо подозреваемых задержаны и доставлены в отдел для производства следственных действий.

Позднее суд во Владивостоке арестовал четверых подозреваемых в изнасиловании девушки. Отмечается, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, указали в краевой прокуратуре.