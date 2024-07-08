Два фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» отправлены в СИЗО
Останкинский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца, до 6 сентября, двух фигурантов по делу об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ». Об этом 8 июля сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Уточнялось, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б.С. у. и Ортикбоева М.Р. у.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса (УК) РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).
Ранее в этот день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования изнасилования сотрудницы «Матч ТВ». Уголовные дела были возбуждены в отношении трех граждан Узбекистана. Уточнялось, что подозреваемые были задержаны и в ближайшее время будет проведен их допрос.
В этот день в Telegram-каналах появилась информация, что в ночь на 6 июля рядом с телецентром «Останкино» изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ». Отмечается, что женщина в этот момент возвращалась с работы. Заместитель гендиректора Газпром‑Медиа Холдинга Тина Канделаки позднее в своем Telegram-канале подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала.