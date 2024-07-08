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В Барселоне протестующие напали на туристов с водными пистолетами

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Фото: REUTERS/Bruna Casas
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Тысячи протестующих прошли по Барселоне в выходные, чтобы выразить свой протест по поводу массового туризма и его негативного влияния на самый посещаемый город Испании, в ходе акции они применили водные пистолеты по прохожим. Об этом 8 июля сообщило новостное издание CBS.

Кадры, опубликованные на сайте издания, демонстрируют протестующих с водными пистолетами, из которых они поливают сидящих на летних верандах туристов. Посетителям некоторых ресторанов приходится укрываться или перемещаться в более спокойное место.

«Туристы, возвращайтесь домой. Вам тут не рады» — с такими лозунгами выходят на улицы Барселоны испанцы, недовольные большим скоплением туристов. Один из протестующих рассказал французскому агентству AFP, что ничего не имеет против туризма, однако избыточный поток путешественников сделал город «непригодным для жизни».

По словам местных властей, за последнее десятилетие стоимость жилья в Барселоне выросла на 68%, что стало одним из главных поводов для недовольства жителей. Аналогичные протесты проходили и в других туристических точках Испании — например, в июне на демонстрации в Малаге собралось около 15 тыс. человек, а в мае на острове Пальма-де-Майорка — более 10 тыс. человек.

По данным агентства, Испания не единственная европейская страна, которая борется с проблемой негативного влияния туризма на местное население. В начале этого года Венеция стала первым городом, который ввел плату за посещение для туристов.

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Ранее, 1 июля, у храма Святого Семейства в Барселоне активисты вышли на акцию протеста с призывом открыть границы для российских туристов. По словам митингующих, потери Испании за 2022 и 2023 годы составили около €4 млрд из-за отсутствия российских туристов.

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