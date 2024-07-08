Путин посмертно наградил пытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину

Президент России Владимир Путин 8 июля посмертно наградил орденом Мужества Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста во время теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить: орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича», — говорится в тексте.

Погибший работал директором центра управления и координации Международного аэропорта Внуково.

Как ранее сообщали СМИ, Николаенков попытался добежать до одного из террористов во время стрельбы в концертном зале в «Крокусе», но был убит.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.