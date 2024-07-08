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Средние мировые температуры в июне достигли рекордных значений

Le Monde: июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
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Фото: REUTERS
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Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом 8 июля сообщила европейская космическая программа зондирования Земли Copernicus, пресс-релиз которой приводит Le Monde.

«Июнь 2024 года знаменует собой тринадцатый месяц подряд рекордной глобальной температуры и двенадцатый месяц подряд, когда температура на 1,5 градуса превышает средние показатели доиндустриальной эпохи (1850–1900)», — отметил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Как отмечают ученые, речь идет не просто о статистическом несоответствии, а об иллюстрации серьезных и продолжающихся изменений в нашем климате. Только этим летом из-за аномально жаркого июня наблюдались лесные пожары в Калифорнии, погибло более 1300 человек во время паломничества в Саудовской Аравии, а в Балканском регионе и на территории Египта и Пакистана были перебои с электричеством и работой техники.

При этом ожидается, что с приходом Эль-Ниньо — крупномасштабный климатический феномен естественного происхождения — в конце года, глобальная температура в последующие месяцы несколько снизится.

Тем не менее, глобальная температура в конце 2024 года будет в значительной степени зависеть от того, насколько будут нагреты океаны, которые покрывают 70% планеты и температура воды на поверхности которых уже более года бьет все рекорды.

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Еще в начале апреля этого года ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил, что температура воздуха в летний период 2024-го может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее.

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