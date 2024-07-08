Соцсеть X удалила аккаунт британских консерваторов после их поражения на выборах

Соцсеть X (бывш. Twitter) удалила официальный аккаунт тори после их поражения на выборах в парламент Британии на прошлой неделе. Об этом 8 июля сообщило издание Politico.

Так, исчез аккаунт Conservatives, у которого было более 600 тыс. подписчиков. По словам консерваторов, он не был удален намеренно ими самими после провального поражения. Представитель партии заявил, что это была «ошибка поддержки», которую они пытаются исправить. В руководстве самого Х ситуацию никак не комментировали.

В результате выборов в Британии консерваторы впервые за 14 лет потерпели сокрушительное поражение, набрав всего 98 мест (что на 217 меньше, чем после прошлых выборов в 2019 году). Их соперники из партии лейбористов забрали 380 мест в парламенте, что на 194 больше, чем пять лет назад.

В должность премьер-министра Великобритании 5 июля вступил лидер лейбористов Ким Стармер. Он также выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит с заявлением, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день он сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИДа и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

Тогда же предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент.