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СМИ узнали о плане партии Ле Пен присоединиться к фракции Орбана в ЕП

Reuters: партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Французская ультраправая партия «Национальное объединение», которой руководит Марин Ле Пен, присоединится к новому альянсу крайне правых в Европарламенте (ЕП) «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters.

Новая группа сделает официальное заявление о создании альянса в Брюсселе в понедельник днем. О своем присоединении к нему уже заявила итальянская «Лига».

«Патриоты», как ожидается, сформируют новую группу в ЕП в качестве третьего по величине блока, чтобы бросить вызов правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), которая поддерживает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Европейской комиссии на второй срок.

Для формирования новой политической группировки необходимы 23 депутата ЕП, представляющих не менее четверти государств — членов ЕС.

При этом в ЕП крайне правая Австрийская партия свободы (FPO), «Фидес» и популистская чешская партия ANO во главе с Андреем Бабишем уже договорились создать альянс, назвав его целями борьбу с нелегальной иммиграцией, а также передачу большего количества полномочий от Брюсселя государствам-членам.

«После большой работы в Брюсселе родилась большая группа «Патриотов» совместно с «Лигой», которая сыграет решающую роль в изменении будущего Европы», — написал лидер «Лиги» Маттео Сальвини в X.

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Накануне газета Politico сообщила, что альянс правых партий «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие Орбан, смог добиться достаточной поддержки для признания официальной фракцией в ЕП. Орбан представил альянс «Патриоты за Европу» 30 июня. Манифест альянса, подписанный Австрийской партией свободы, главной оппозиционной партией Чехии ANO и партией «Фидес — Венгерский гражданский союз», осуждает предполагаемые планы ЕС по созданию «европейского центрального государства».

Альянс также обязуется «приоритезировать суверенитет над федерализмом, свободу над диктатом».

Выборы в Европарламент, состоявшиеся с 6 по 9 июня, в целом укрепили позиции правоконсервативных партий, хотя не в каждой стране они достигли равноценного успеха. При этом худший результат в своей истории в Германии получила партия канцлера Олафа Шольца СДПГ, набрав 13,9%. Во Франции победило правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получив 31,8% голосов.

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