Созданный Орбаном альянс может получить статус фракции в Европарламенте

Альянс правых партий «Патриоты за Европу», в создании которого принимал участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, смог добиться достаточной поддержки для признания официальной фракцией в Европарламенте (ЕП). Об этом 7 июля сообщила газета Politico.

Издание указывает, что присоединение к альянсу ультраправых партий создало условие для признания в ЕП. Так, правила требуют, чтобы в состав фракции «23 депутата ЕП из семи стран» к уже состоявшим в «Патриотах» Венгрии, Австрии, Португалии и Чехии присоединились группы из Бельгии, Испании и Нидерландов.

Отчечается, что формально признанные фракции получают финансовые и процедурные преимущества в ЕП.

Орбан представил альянс «Патриоты за Европу» 30 июня. Манифест альянса, подписанный лидерами трех партий (ультраправой австрийской Партией свободы и главной оппозиционной партией Чехии ANO и «Фидес — Венгерский гражданский союз»), осуждает предполагаемые планы ЕС по созданию «европейского центрального государства». Альянс также обязуется «приоритезировать суверенитет над федерализмом, свободу над диктатом».

Выборы в Европарламент, состоявшиеся с 6 по 9 июня, в целом укрепили позиции правоконсервативных партий, хотя не в каждой стране они достигли равноценного успеха. При этом худший результат в своей истории в Германии получила партия канцлера Олафа Шольца СДПГ, набрав 13,9%. Во Франции победило правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получив 31,8% голосов и оставив «Возрождение» президента страны Эммануэля Макрона на втором месте. По результатам выборов во Франции распущено национальное собрание, в Бельгии правительство ушло в отставку.

Как отмечают эксперты, голосование в разных европейских странах в пользу правых вызвано недовольством текущей политикой правящих партий. Про выборы в ЕП говорят, что они являются показателем реальных настроений народов Европы.