Путин поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями

Президент России Владимир Путин 8 июля поручил индексировать выплаты в 10 тыс. рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями.

. В этот день проходит встреча президента с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Он отметил, что помимо индексации выплат необходимо выплачивать ее и другим родственникам, ухаживающим за ребенком.

«Конечно, можно и нужно это сделать. <...> Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка, нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тыс., пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать», — сказал президент.

Конкурс «Это у нас семейное» — проект платформы «Россия — страна возможностей», в его рамках нужно выполнить серию интеллектуальных, логических и творческих заданий. Результаты объявили 8 июля, в День семьи, любви и верности. Все 300 семей-финалистов в награду за участие ждет семейное путешествие, а 30 семей-победителей получат приз в размере 5 млн рублей на покупку дома, квартиры или финансирование ипотеки.

Ранее, 15 апреля, правительство России поддержало проект закона о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, родители которых погибли во время спецоперации. Инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.