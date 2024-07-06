В Солнечногорске прошло открытие финала конкурса «Это у нас семейное»

В Солнечногорске 5 июля состоялось открытие финала конкурса «Это у нас семейное». В распоряжении «Известий» есть кадры с мероприятия.

«Очень теплая атмосфера, такие добрые люди. Мы уже с очень многими познакомились и нашли для себя друзей, с которыми с полуфинала до сих пор общаемся», — рассказала член семьи Штательных, участвующей в конкурсе.

Участников мероприятия в рамках проекта «Россия — страна возможностей» ждала насыщенная программа: мастер-классы, встречи с известными людьми, концерт и многое другое.

«В сентябре прошлого года наш президент объявил фактический старт конкурса и тогда сказал, что, возможно, это будет самый массовый конкурс, самый большой проект. Мы, конечно, надеялись, что будет именно так, но, пожалуй не ожидали, что более 600 тыс. человек примет участие, более 100 тыс. семей и самое главное, что все семьи — из всех регионов нашей большой страны, включая новые регионы», — поделился генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В главном зале мастерской управления «Сенеж» перед участниками конкурса выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что всех присутствующих объединяет чувство любви, радости и счастье в глазах.

«Лев Николаевич Толстой когда-то сказал очень точную фразу, он сказал: «По-настоящему счастлив только тот, кто счастлив у себя дома», — добавил Кириенко.

Ранее в этот день сообщалось, что в «Сенеже» начался финальный этап конкурса «Это у нас семейное». В полуфинале участвовали 1897 человек, среди них был 731 ребенок, 622 родителя, 387 бабушек и дедушек, а также 15 прабабушек и прадедушек. Младшему из конкурсантов пять лет, а старшему — 91 год. В конкурсе выступают и пары, которые прожили в браке вплоть до 50–70 лет, а в одной из участвующих семей 20 детей.

Конкурс «Это у нас семейное» — проект платформы «Россия — страна возможностей», в его рамках нужно выполнить серию интеллектуальных, логических и творческих заданий. Результаты объявят в День семьи, любви и верности 8 июля. Все 300 семей-финалистов в награду за участие ждет семейное путешествие, а 30 семей-победителей получат приз в размере 5 млн рублей на покупку дома, квартиры или финансирование ипотеки.